Юань теснит доллар на МосБирже: Стоит ли его покупать Китайская валюта впервые обогнала американскую по объему торгов

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Китайский юань привлекает к себе все больше внимания. 18 августа объем торгов парой юань/рубль в моментах был выше, чем в паре доллар/рубль. Такое на Московской бирже произошло впервые. Только к закрытию торгового дня доллару удалось вырваться вперед. Китайской валютой люди пытаются заменить все более подверженные санкционным рискам доллары и евро. Но эксперты предупреждают: вкладываться в юань надо аккуратно.

Что происходит на Мосбирже

18 августа, к 14:30, стало очевидно, что объемы торгов в паре юань/рубль с расчетами сделок «завтра» превышают объемы в паре доллар/рубль на 2 млрд руб. — 45,9 млрд руб. против 43,9 млрд руб. Это зафиксировал для NEWS.ru главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Но обогнать доллар по итогам вчерашнего дня у юаня не получилось. Объемы торгов китайской валютой составили 70,8 млрд руб., американской — 81,6 млрд руб.

При этом курс доллара вчера снизился на 2% — с 60,77 руб. утром до 59,53 руб. к моменту закрытия. Курс евро потерял 2,4%, закрывшись на отметке 60,2 руб. (минус 1,48 руб.). Менее значительными оказались потери юаня, его курс снизился только на 1,7% (с 8,90, до 8,75 руб.).

На 18:10 19 августа объем торгов в паре доллар/рубль расчетами «завтра» составлял 70,4 млрд руб., в паре юань/рубль — 56,6 млрд руб., в паре евро/рубль — 49,7 млрд руб.. То есть юань пока популярнее евро, но все же уступает доллару. На момент публикации курс юаня — 8,66 руб., доллар — 59,1, евро — 59,7.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все началось еще раньше

По подсчетам ЦБ, объем торгов россиян в паре доллар/юань в июне по сравнению с маем взлетел в 16 раз. Регулятор объяснил это «трансформацией сбережений в пользу валют дружественных стран». Вероятно, граждане послушали советы экспертов о вложениях в китайскую валюту на фоне санкций.

Дело в том, что доллары и евро на счетах и в ценных бумагах все больше подвержены рискам блокировки. Кроме того, банки и брокеры вводят высокие комиссии за хранение. Поэтому их постепенно вытесняют другие валюты, в том числе юань.

Исходя из тенденций спроса Гойхман предполагает, что к концу года юань станет самой распространенной иностранной валютой на российском рынке. Объемы торгов юанем в России могут составить 50-70 млрд руб. в день, добавляет директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. Но когда эта тенденция установится, не ясно, потому что ситуация беспрецедентна. Эксперт связывает ее в первую очередь со «стратегическим спросом со стороны бизнеса». На курсы доллара и евро это серьезно повлиять не должно, считает он.

Юань в международной торговле

Тем временем Россия уже вышла на третье место в мире по использованию юаня в международной торговле за пределами Китая. Об этом свидетельствует статистика платежной системы SWIFT.

За июль на страну пришлись 3,9% мировых транзакций в юанях. Впереди только Великобритания (6,35%) и Гонконг (70,93%). Сразу за Россией — Сингапур (3,77%) и США (2,98%). Примечательно, что еще в марте РФ вообще не было в этом топовом списке.

Фото: shutterstock

Стоит ли инвестировать в валюту

В целом инвестиции в иностранную валюту, не только в юань, сейчас выглядят нецелесообразными из-за высокой инфляции — и в самой России, и в мире в целом, считает Лобода. Однако юань вполне можно рассматривать как новый элемент в валютной корзине сбережений.

Юань — это не инвестиция, а механизм сбережения и расчета. Китайский фондовый рынок — это очень закрытая система, просто так туда зайти сложно. Тратить юани в туристических поездках сейчас тоже проблематично. Все это говорит о том, что у инвесторов и населения просто меняется инструмент сбережения, — говорит Лобода.

С тем, что инвестировать в иностранную валюту из-за высокой инфляции сейчас не стоит, согласен и старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

В рамках инвестиционных идей отметим недавнее размещение «Русалом» облигаций в юанях, а также проходящее сейчас размещение «Полюс Золота». В данном случае в пользу инвестора работает не только купонная доходность, но и возможность повышения цены, — добавил эксперт.

Когда покупать юани

Россиянам уже сейчас можно приобретать юань в качестве замены привычным долларам и евро, но при этом не забывать, что лучше всего — мультивалютная корзина, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Для защиты рублевых накоплений он также советует использовать британский фунт, швейцарский франк и японскую иену — эти валюты входят в список резервных валют МВФ, говорит эксперт. С другой стороны, ранее источники Frobes утверждали, что те же доллары и евро на брокерских счетах просто могут заморозить в рамках санкций. А фунты, франки и иены тоже исходят из «недружественных» стран. Впрочем, часть экспертов предлагают покупать валюту в обменниках — пусть это дороже, чем на бирже, зато никто ничего не заблокирует.

По прогнозам Гойхмана, до конца года курс юаня может подойти к отметке 11 руб., то есть вырасти примерно на четверть. Это превысит предполагаемую динамику доллара. Ведь при укреплении доллара до обозначенной правительством «приемлемой» границы в 70 руб. такой рост составит только около 18%.

Соответственно, есть смысл приобретать юань сейчас как альтернативу доллару и евро. Причём лучше это делать в ближайшие дни, пока до 25—26 августа идет налоговый период продажи валютной выручки экспортерами и рубль несколько укрепился, — говорит Гойхман.

И лучше покупать китайскую валюту не в обменниках, а по курсу МосБиржи через брокерские счета, советует эксперт: санкции китайским счетам сейчас не грозят (хотя NEWS.ru советует последить за конфликтом Китая с США и Тайванем). А в будущем рынок даст еще больше возможностей инвестировать в юань, считает Гойхман. Это могут быть ценные бумаги китайских эмитентов и даже облигации российских компаний в юанях.