Юаню грозит самое жесткое падение за 17 лет: что делать инвесторам Стоит ли теперь покупать китайскую валюту

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Юань может рекордно упасть по отношению к доллару до конца 2022 года. Все из-за большой разницы в динамике ключевых ставок КНР и США. Что делать тем, кто хотел купить юани или уже сделал это, продав «токсичные» доллары и евро, расскажет NEWS.ru.

Торги против доллара

Этот год может стать рекордным по падению курса юаня к доллару, несмотря на стремление Пекина остановить падение валюты. Financial Times пишет, что с начала года курс китайской валюты снизился на 8,7%, опускаясь до отметки 6,96 юаня к доллару. Это, как отмечает издание, ставит юань на путь к самому сильному годовому падению с тех пор, как Китай отказался от привязки курса к доллару и перешел к управляемому плавающему обменному курсу в 2005 году.

Причины такого падения — сильные COVID-ограничения, замедление экономического роста и расхождение в денежно-кредитной политике между Китаем и США. В то время как Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает жесткую политику по повышению ключевой ставки и делает доллар дорогим, Центральный банк Китая снижает ключевую ставку, чтобы поддержать пошатнувшуюся экономику.

Вот почему экономисты допускают дальнейшее снижения курса. Впрочем, мало кто верит, что китайская валюта упадет так же сильно, как японская иена, которая в этом году подешевела примерно на четверть по отношению к доллару.

На торгах в понедельник доллар стоил 6,93 юаня. Год назад курс равнялся 6,45.

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Как долго будет дешеветь юань

Поведение юаня соответствует поведению большинства валют, которые дешевеют на фоне укрепляющегося доллара, говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Рубль слабо реагирует на эту глобальную тенденцию, поскольку изолирован от мировых рынков внешними ограничениями и мерами ЦБ по контролю за движением капитала.

Когда инвесторы поймут, до какого уровня ФРС США планирует поднимать базовую процентную ставку, доллар может начать ослабление, а до этого момента юань продолжит умеренное ослабление к американской валюте, — прогнозирует эксперт.

Как растет популярность «китайца»

Напомним, в августе китайская валюта впервые обогнала американскую по объему торгов на МосБирже.

А еще раньше, в июне, объем торгов россиян в паре доллар/юань взлетел в 16 раз по сравнению с маем, подсчитал ЦБ. Регулятор тогда это объяснил «трансформацией сбережений в пользу валют дружественных стран». Юань называли хорошей альтернативой «токсичным» доллару и евро. Но эксперты предупреждали, что вкладывать в юань нужно осторожно.

К слову, в 2021 году юань укрепился к доллару на 2,44%, став по этому показателю лучшей из валют развивающихся рынков.

Стоит ли его покупать

По словам эксперта департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, с начала года до начала марта курс юаня к рублю взлетел на 107%, но с мартовского максимума снизился почти на 65%. При этом в перспективе волатильность курса может сохраниться. Дело в том, что и Россия, и Китай как экспортно-ориентированные экономики не заинтересованы в сильной национальной валюте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Московская Биржа

Логика здесь простая: чем больше юаней или рублей можно получить в обмен на доллар США, евро или любую другую валюту, тем больше будут доходы экспортирующих компаний и бюджета [от продажи товаров за доллары и евро], — объясняет Переславский.

Это нужно помнить при покупке китайских юаней, индийских рупий и любых других валют дружественных стран, говорит он. Многие из них являются «экспортирующими» странам, поэтому их центробанки порой неожиданно ослабляют свои валюты путем проведения интервенций. Поэтому инвесторам нужно быть готовыми к тому, что валюта обесценится на 5%, 10% и даже 15%, предупреждает Переславский.

Другие варианты инвестиций

Одной из возможностей для вложения средств в юанях может стать покупка акций, которые торгуются на Гонконгской бирже, отмечает Переславский. На СПБ-бирже число китайских эмитентов в последнее время растет, поэтому открывать счет у китайского брокера уже не имеет смысла.

Главное сейчас — не приобретать акции китайских девелоперов: в Поднебесной до сих пор продолжается ипотечный кризис. И акции энергетических компаний: не забывайте о волатильности цены на энергоносители в мире. Но и доли долларов и евро (хотя их и можно пока оставить в своих резервах как более стабильные инструменты) стоит начать сокращать, — сказал аналитик.

Фото: Shutterstock Гонконгская фондовая биржа

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, напротив, настаивает, что в наличной форме лучше покупать доллар США или швейцарский франк, как это «более надежные валюты». А безналично лучше вкладываться в гонконгский доллар, курс которого исторически привязан к американскому доллару.