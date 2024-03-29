Яйца Пугачевой лучше покупать в Москве: сравниваем цены в России и Израиле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цены в России после двух лет сильных санкций (а часть из них действует с 2014 года) плавно приближаются к израильским. Журналист NEWS.ru решил сравнить расценки на самые популярные товары и услуги. Где в итоге жить дешевле и выгоднее, рассказываем в материале.

Как выросли цены в России за два последних года

По оценке Росстата, инфляция в нашей стране в 2022 году составила 11,94%, а по итогу 2023 года — 7,42%. Эти цифры далеки от целевого показателя Центробанка в 4% годовых. При этом, как уже пояснял NEWS.ru экс-министр экономики России Андрей Нечаев, реально наблюдаемая населением инфляция обычно в разы выше. В Центробанке, конечно, это объясняют «особенностями восприятия» людей — ведь покупатели обращают внимание на товары, которые подорожали сильнее всего, а не вообще на все.

Тем не менее Нечаев и другие эксперты иронизируют над слишком позитивными данными Росстата. Аналитики (и обычные москвичи, которых опросил NEWS.ru) обычно говорят о 20–30% инфляции в год или об инфляции в 30–50% за два последних года. Да и ЦБ, несмотря на «особенности восприятия», все же заказывает соцопросы о наблюдаемой инфляции у Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Как выросли цены в Израиле за два последних года

По данным Центрального бюро статистики страны, годовая инфляция по итогу 2022-го достигла 5,3%. Как отмечала израильская газета Yedioth Ahronoth, это максимальный показатель с 2002 года. Тогда годовая инфляция составила 6,3% и с тех пор ни разу не превышала порог в 3,9%. В ситуации обвиняют возросшие цены на энергоносители в связи с геополитической напряженностью. Впрочем, часть наблюдателей говорят и об аппетитах израильского бизнеса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По итогам же 2023 года инфляция составила 3%, даже несмотря на начавшуюся 7 октября войну между Израилем и ХАМАС из-за террористической атаки последнего на кибуцы (сельскохозяйственные коммуны) около границы с сектором Газа.

Тем не менее по факту многие жители Израиля ощутили резкий рост цен в последние месяцы прошлого года. К примеру, огурцы, помидоры и мандарины подорожали вдвое. Также население опасается заметного подъема цен в 2024-м. Ведь из кибуцев ранее шли поставки относительно доступных овощей и фруктов (или и без того дорогих молочных продуктов и яиц). И опять же надо понимать, что, несмотря на невысокий уровень официальной инфляции, цены в Израиле на многие товары и услуги (как, впрочем, и зарплаты) изначально были заметно выше, чем в РФ.

Кроме того, официальный уровень инфляции в любой стране учитывает стоимость не только повседневных товаров, но и отдыха, недвижимости, автомобилей и прочих недешевых товаров и услуг. А дорогие вещи часто растут в цене медленнее, чем дешевые (за исключением внезапных кризисных ситуаций).

Во что обходятся в двух странах жилье, транспорт и связь

Аренда жилья

Снять жилье в Израиле намного дороже, чем в России. К примеру, за квартиру площадью 35 «квадратов», но с новым ремонтом в среднем по престижу районе Хайфы придется отдать около 85 тыс. рублей в месяц. Правда, сюда уже включены расходы на коммуналку и риелтора. В Тель-Авиве же арендные ставки, как правило, вдвое выше. В свою очередь, в Москве аналогичную квартиру с новым ремонтом можно легко снять за 60–70 тыс. рублей с учетом риелторских комиссий и коммуналки.

Покупка недвижимости

Купить жилье — это отдельный эксперимент, на который приехавшему в Израиль лучше решаться с проверенным агентом и адвокатом, что, понятное дело, дорого. При этом средняя цена квартиры в стране на конец прошлого года составляла 2 млн 153 тыс. шекелей, или 54 млн 427 тыс. рублей. А в Москве (не в России в среднем) даже в новостройке комфорт-класса средняя стоимость квартиры равняется 14,5 млн рублей. И даже если учесть, что квартиры в Израиле часто больше по площади в 1,5–2 раза, чем в России, разница очевидна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автомобили

Машина — тоже удовольствие не из дешевых. В конце 2023-го — начале 2024-го автомобиль Kia Picanto 2022 года выпуска с двигателем 1200 см3 стоит 76 тыс. шекелей — 1 млн 921 тыс. рублей, а Hyundai Sonata того же года — 210 тыс. шекелей, или 5 млн 309 тыс. рублей. Впрочем, из-за санкций, введенных против России, цены где-то уже сравнялись. К примеру, за ту же новую Picanto в РФ просят от 1 млн 944 тыс. рублей. Sonata же обойдется от 3,7–3,9 млн (ключевое — «от»). Ремонт и бензин, по наблюдениям автовладельцев из России и Израиля, в последнем обходятся в два-три раза дороже, чем у нас.

Услуги связи

Мобильная связь в обеих странах стоит примерно одинаково — в районе 600–700 рублей в месяц. А вот выделенный интернет может обойтись в Израиле в четыре или пять раз дороже — 2500 рублей против 500–700 в России.

Какие продукты в Израиле по-прежнему дороже, чем в России

Для сравнения цен будем использовать биржевой курс израильского шекеля на момент написания статьи — 25 рублей 28 копеек — и цены в израильских и российских магазинах нижнего ценового сегмента («Пятерочка», «Магнит», «Ашан»).

По наблюдениям журналиста NEWS.ru, в Израиле в начале 2024 года по-прежнему дороже:

говяжий фарш — 45 шекелей, или 1137 рублей за килограмм;

курица — килограмм филе куриной грудки стоит около 37 шекелей, или 933 рубля;

яйца — упаковка из 12 штук продается за 13–14 шекелей, что равняется в среднем 341 рублю;

молоко — литр бутылочного, не пакетированного, будет стоить около 7,5 шекеля, или 190 рублей;

развесной творог различной степени жирности — около 5 шекелей за 100 граммов, или 126,4 рубля;

белый или серый хлеб — нарезанный недорогой батон весом около 800 граммов будет стоить около 9 шекелей, или 228 рублей;

черный хлеб — буханка в «русских», весьма дорогих магазинах весом около 600 граммов будет стоить примерно 14 шекелей, или 354 рубля.

Если же взять орехи, то 100 граммов развесного фундука, кешью или фисташек можно купить на рынке за 150 рублей.

Теперь сравним. Килограмм говяжьего фарша в России обходится в 600 рублей, филе куриной грудки (тоже килограмм) — в 445 рублей, десяток яиц можно найти за 100–120 рублей, литровую бутылку молока — за 65 рублей, 100 граммов творога — за 40–60 рублей, батон белого хлеба весом 500 граммов — за 50 рублей, буханку черного хлеба весом 700 граммов — за 44 рубля. Орехи же на прилавках и на рынках стоят в районе 100–120 рублей за 100 граммов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие продукты в России уже стоят так же, как в Израиле, или дороже

Стейк замороженного лосося стоит 1700–2100 рублей за килограмм в России, в то время как в Израиле этот же товар (но, вероятнее всего, другого, норвежского происхождения) — 2022 рубля. Если же говорить об охлажденном филе лосося, то килограмм в России будет стоить 3300–3600 рублей, в то время как в Израиле его легко найти за 1500 рублей и дешевле.

Похожая ситуация в плане цен и качества с сырами, овощами и фруктами. К примеру, в России килограмм более-менее качественного, но доступного сыра «Тильзитер», «Российский» или Natura будет стоить 1000–1400 рублей. Примерно такого же класса местный израильский сыр обойдется в 1200 рублей. Огурцы в Израиле стоят 180–200 рублей за килограмм против минимум 230 рублей за килограмм в России. Помидоры в Израиле тоже обходятся в 180–200 рублей против минимум 200 рублей в РФ. Цветной сладкий перец в Израиле значительно дешевле, чем у нас, — 227 рублей против 380.

Мандарины в Израиле стоят около 150 рублей против 130–220 рублей в России. Бананы — 113 рублей за килограмм против 154 в России (во многом — из-за недавних ограничений на поставки в РФ из Эквадора). Хурма в Израиле будет стоить 130 рублей за килограмм, при этом «вяжущего» эффекта не будет, только сладость. В России же она легко обойдется в 225 рублей и будет менее качественной. Клубника на рынках сейчас стоит почти одинаково — около 350–400 рублей за килограмм что в Израиле, что в России. Но в Израиле сейчас сезон, а в России — нет. А сезонность, подчеркнем, не только снижает цены, но и порой повышает качество продуктов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, исключения из этого правила об овощах и фруктах тоже есть. К примеру, зеленый виноград в России сейчас нередко можно взять за 340 рублей за килограмм, а в Израиле даже на рынке со скидкой он сейчас легко уйдет за 625.

Какой можно сделать вывод

Жизнь в России, несмотря на санкции, все еще намного дешевле, чем в Израиле. Однако часть товаров и услуг по стоимости приближаются к израильским, а если речь заходит об импорте — от продуктов до косметики и фармацевтики, — то многое в России либо просто недоступно, либо стоит даже в полтора — четыре раза дороже (как, например, некоторые западные вакцины или лекарства), чем в еврейском государстве. А в нем, в свою очередь, порой дороже жить, чем в Европе: к примеру, израильтяне часто ездят отдыхать в Евросоюз для экономии на досуге. Ведь авиабилеты в один конец на человека порой можно найти за €100–200, что опять же расширяет у израильтян возможности для отдыха.

Также важно понимать, что разница цен обусловлена и уровнем зарплат. К примеру, в России минимальная зарплата составляет 19 242 рубля, в то время как в Израиле это около 140 тыс. рублей. Что, пусть и не всегда, во многом нивелирует разницу в ценах.

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