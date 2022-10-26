Что могут сделать с вкладами при военном положении и других режимах Юристы и экономисты рассказали о рисках изъятия имущества и блокировок счетов в разных регионах России

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

19 октября президент России Владимир Путин подписал указы о военном положении на новых территориях и мерах реагирования в других регионах страны. NEWS.ru узнал у экспертов, могут ли в такой ситуации заблокировать деньги на счетах россиян, забрать имущество и в каких регионах рисков больше.

Что говорят указы

Подробные тексты указов можно прочитать тут и тут. Но правозащитник Павел Чиков уже объяснил их проще: меры, предпринимаемые в регионах, делятся на четыре уровня реагирования.

Максимальный уровень — военное положение (Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области). Средний уровень (Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь) Уровень повышенной готовности (все регионы Центрального федерального округа (в том числе Москва и Подмосковье) и Южного округа, кроме перечисленных в предыдущем пункте). Базовый уровень реагирования (все остальные регионы).

Важно понимать, что даже в рамках базового уровня власти регионов осуществляют меры «по удовлетворению потребностей вооруженных сил РФ». Также всем регионам, как в начале пандемии, поручено создать оперативные штабы. Павел Чиков считает, что их создают на случай введения военного положения и в «старых» регионах России.

Что написано в законе

В законе «О военном положении» любопытны статьи 7 и 8. В первой перечислены меры, которые могут применять на территориях, где уже введено военное положение. Помимо комендантского часа, ограничения движения и досмотра транспорта это еще и возможность изъятия для нужд обороны имущества (в том числе вкладов) у организаций и граждан. Правда, с последующей выплатой стоимости этого имущества.

В свою очередь, статья 8 описывает меры, на которые могут пойти власти любых регионов в период военного положения хотя бы в одном из них. Это в том числе введение «временных ограничений на экономическую и финансовую деятельность, оборот имущества, перемещение товаров, услуг и финансовых средств», введение особых режимов финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как это понимать

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, разделились. Одни считают, что изъятие имущества и блокировка счетов за пределами новых территорий маловероятны, другие уверены, что это вполне реально.

Руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова:

Изъятие имущества по статье 7 возможно только при введении военного положения за пределами новых территорий, что в данный момент представляется даже географически маловероятным. Вклады также относятся к имуществу граждан, однако очевидно, что в первую очередь вооруженным силам потребуются автомобили, техника, недвижимое имущество для размещения личного состава и более насущные объекты имущества. К тому же соответствующее изъятие возможно только с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества — это основной принцип. Более простое решение — взять деньги из иных источников без обязательств по возврату. К примеру, через рост налогов, что и мы наблюдаем на примере увеличения налога на добычу полезных ископаемых для крупных предприятий.

Партнер юридической компании a.t.Legal Александр Павловский:

Изъятие имущества граждан, в том числе их денежных средств, по статье 7, — мера чрезвычайного характера, к которой государство прибегнет только в случае крайней необходимости и при нехватке собственных ресурсов. Исходя же из формулировок статьи 8, ограничительной мерой может стать, например, временное приостановление операций по счетам клиентов банков без их изъятия в пользу государства, установление лимитов выдачи наличных средств и т.д. Однако такие меры должны устанавливаться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и только для государственных нужд, обеспечения вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, специальных формирований и для нужд населения.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев:

Я думаю, что блокировка счетов граждан маловероятна, потому что она коснется десятков миллионов человек и, безусловно, посеет панику и вызовет взрыв социального недовольства, которое и так нарастает. Отдельные горячие головы вносят предложения по имуществу покинувших Россию граждан, но под ними нет никакой законодательной базы. В теории такие законы представить можно, но сейчас блокировка счета возможна только по индивидуальному решению суда. То, что человек уехал, не является основанием для блокировки средств, даже если он отказался от гражданства России.

Экономический журналист Семен Новопрудский:

Важно понимать, что даже если военное положение вводится в какой-то одной части страны, государство получает право принимать любые решения по изъятию имущества по всей стране (точнее, по запрету на оборот имущества и денег. — NEWS.ru). Так что блокировка денег на любых счетах может произойти независимо от этих четырех режимов. Тем более что там, где уже введено военное положение, блокировать у местного населения практически нечего.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков:

По аналогии с режимом повышенной готовности во время пандемии коронавируса схожие правовые режимы, очевидно, предполагаются и при военном положении. Скорее всего, они урегулированы нормативными актами, не подлежащими опубликованию. Об их содержании можно будет догадываться по мере развития ситуации и принятия ограничительных мер на федеральном и региональном уровнях. Отсюда же вытекает ответ на вопрос, могут ли применяться «иные меры» [указанные в статье 8] на территории всей страны. Исходить нужно из того, что да, могут.

Отметим, что ряд финансовых экспертов отказались комментировать эту тему NEWS.ru.