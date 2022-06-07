Подсанкционным банкам предложат способ избавиться от замороженных активов РБК: Минэкономразвития предлагает схему избавления банков от замороженных активов

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Российские банки под санкциями могут получить возможность очистить свои балансы по новой схеме, предложенной Минэкономразвития. Как пишет РБК, подсанкционные банки смогут образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет замороженных активов новой компании.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что банки, попавшие в сложную ситуацию из-за санкций, таким образом смогут продолжать деятельность без финансового содействия государства. Юристы полагают, что такая нестандартная реорганизация могла бы «очистить» банки с юридической точки зрения: кредиторы из «недружественных» стран, желающие получить средства, будут вынуждены преодолевать ограничения, введенные властями их государств. Вывод заблокированных активов за периметр банка также позволит участникам рынка снизить потенциальную нагрузку на капитал и нормативы и минимизировать расходы банков на резервирование после того, как послабления ЦБ перестанут действовать.

Ранее Банк России установил обязательные резервные требования и коэффициенты для расчёта резервируемых обязательств кредитных организаций. Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы обязательных резервов составят 2% по всем категориям обязательств, тогда как для банков с базовой лицензией нормативы составят 1% по обязательствам в рублях и 2% по обязательствам в иностранной валюте.