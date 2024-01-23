Владельцы белорусских евробондов пригрозили Минску иском Владельцы белорусских евробондов уведомили Минск о дефолте по пяти выпускам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группа инвесторов в составе восьми физлиц и пяти компаний 18 января направила главе Минфина Белоруссии Юрию Селиверстову уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций, сообщает РБК. Инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму $178 млн, рассматривается возможность направления иска в Лондон.

Инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с требованием взыскать с Белоруссии выплаты по еврооблигациям. Уточняется, что речь идет о следующих бумагах — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. При этом всего совокупная сумма этих выпусков составляет около $3,25 млрд.

Прямые выплаты по этим бондам в пользу российских инвесторов были приостановлены в 2022 году, однако в конце 2023 года был запущен новый механизм выплат. Они будут проведены только по выпуску Belarus 2023 и только в отношении держателей, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Запад может потерять почти $300 млрд из-за ответа России на конфискацию резервов Центрального банка РФ. На конец 2022 года объем прямых инвестиций в российскую экономику из стран Евросоюза, G7, а также Австралии и Швейцарии составлял $288 млрд, но эта сумма может оказаться больше, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в связи с переводом средств на счета типа «С».