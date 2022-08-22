Минфин готов ослабить рубль: надо ли запасать доллары и юани Ведомство уже в сентябре может возобновить валютные интервенции

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Минфин планирует возобновить закупки иностранной валюты для ослабления рубля. Это может произойти уже в сентябре. От формирования резервов в «токсичных» долларах и евро власти либо вовсе откажутся, либо сведут их к минимуму, считают эксперты. Доллары и евро будут постепенно заменять валюты дружественных стран, в первую очередь — китайский юань. Для рубля такие интервенции будут означать конец периода укрепления. Подробнее — в материале портала.

Минфин возвращается на рынок

Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

И как только будет одобрена концепция бюджетного правила, механизм начнет работу, говорят инсайдеры. По их словам, механизм должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета, то есть до 1 октября.

Напомним, в апреле правительство РФ приостановило бюджетное правило, которое действовало с 2004 года и за счет которого страна накопила внушительные резервы. Так, для нефти устанавливали цену отсечения ($44,2 за баррель в 2022 году), и на то, что зарабатывалось сверх этой цены, закупались золото и иностранная валюта для Фонда национального благосостояния (ФНБ). И в середине марта $300 млрд из $640 млрд золотовалютных резервов страны были заморожены Западом в рамках санкций.

Источники издания говорят, что вопрос одобрения концепции бюджетного правила вынесен на уровень президента. Как только решение будет принято, Минфин сможет оперативно возобновить покупки валюты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какую валюту будет закупать Минфин

Теперь вместо западных валют Центробанк будет закупать китайские юани. В качестве альтернативы также рассматривались индийские рупии и турецкие лиры. Но, во-первых, они не так востребованы на российском рынке, а во-вторых — слишком волатильны, их курсы слишком резко меняются. Только за последний год курс лиры по отношению к доллару упал более чем в два раза. А индийская рупия за пять лет обесценилась к доллару в 1,2 раза.

Но пока это не окончательное решение, а лишь проект. Возможные стратегии специально для NEWS.ru описали эксперты.

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода:

Пока речь идет только о тестовом режиме интервенций. ЦБ будет смотреть, какими объемами он располагает и как на них может реагировать валютная секция. Не стоит забывать, что огромная часть резервов заморожена, поэтому средств для реализации интервенций не так уж и много. Учитывая, что страна держит курс на дедолларизацию, можно ожидать, что в рамках интервенций действительно будут тестироваться покупки альтернативных валют, в том числе юаня.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Официального отказа от долларов и евро нет. Сейчас в правительстве только обсуждают возможность использования нового бюджетного правила, поэтому могут закупать вместо долларов и евро китайский юань, турецкую лиру, индийские рупии. Но в данный момент это только проект, который окончательно должен быть принят (или не принят) к 1 октября.

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский:

Скорее всего, уже в ближайшие недели может появиться больше подробностей представленной идеи о валютных интервенциях. Малую долю объема покупок иностранной валюты Минфином России могут составить доллары США и евро. Главная причина — их попросту неоткуда взять: в коммерческих банках остаются довольно малые объемы запасов долларов и евро. Вероятнее всего, большая часть закупаемой валюты окажется китайскими юанями, индийскими рупиями, турецкими лирами, иранскими риалами и валютам других стран, которые становятся нашими основными торговыми партнерами. Это позволит избежать очередной блокировки резервов.

Какую валюту стоит покупать россиянам

Андрей Лобода:

Если рубль начнет слабеть, лучше всего это будет видно в парах с долларом США и китайским юанем — инструментами, где в настоящий момент больше всего «живой» ликвидности. Однако в качестве инвестиций валюты сейчас на слишком интересны, учитывая уровни инфляции в России и за ее пределами.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Артем Деев:

Ослабление рубля было ожидаемо, так как правительство давно говорит о необходимости прийти к полновесному курсу (то есть доллар должен стоить от 70 рублей, так как исходя из такой стоимости сбалансирован бюджет страны, который сейчас значительно теряет из-за крепкого рубля). Поэтому пока доллар и евро находятся на достаточно низком уровне, стоит приобретать валюту — она наверняка начнет свой рост уже осенью. Но насколько она вырастет, сказать сложно — это зависит от конкретных объемов валютных интервенций. Их Минфин не озвучивает.

Николай Переславский:

Совершая личные валютные операции, граждане могут приобретать доллары США и евро. В них можно сформировать 50–60% своего личного бюджета, отведенного под валютные накопления. 30–40% можно отвести под средства в юанях, рупиях, турецких лирах или других валютах. Но последние валюты очень волатильны и их курс может очень сильно измениться. Делать выбор в пользу более экзотических валют, особенно со слабой экономикой, для создания личных накоплений не стоит.

Важно: ранее источники Forbes сообщали, что покупатели долларов и евро на бирже могут столкнуться с заморозкой их средств после очередных санкций. Некоторые эксперты подобных рисков не видят, но также предлагают покупать валюту и в обменниках. Там доллары и евро дороже, чем на бирже, примерно на 15%, но деньги выдаются на руки сразу.