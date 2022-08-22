Минфин планирует возобновить закупки иностранной валюты для ослабления рубля. Это может произойти уже в сентябре. От формирования резервов в «токсичных» долларах и евро власти либо вовсе откажутся, либо сведут их к минимуму, считают эксперты. Доллары и евро будут постепенно заменять валюты дружественных стран, в первую очередь — китайский юань. Для рубля такие интервенции будут означать конец периода укрепления. Подробнее — в материале портала.
Минфин возвращается на рынок
Минфин готов в тестовом режиме начать покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшее время. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству.
И как только будет одобрена концепция бюджетного правила, механизм начнет работу, говорят инсайдеры. По их словам, механизм должен быть согласован до внесения в Госдуму проекта бюджета, то есть до 1 октября.
Напомним, в апреле правительство РФ приостановило бюджетное правило, которое действовало с 2004 года и за счет которого страна накопила внушительные резервы. Так, для нефти устанавливали цену отсечения ($44,2 за баррель в 2022 году), и на то, что зарабатывалось сверх этой цены, закупались золото и иностранная валюта для Фонда национального благосостояния (ФНБ). И в середине марта $300 млрд из $640 млрд золотовалютных резервов страны были заморожены Западом в рамках санкций.
Источники издания говорят, что вопрос одобрения концепции бюджетного правила вынесен на уровень президента. Как только решение будет принято, Минфин сможет оперативно возобновить покупки валюты.
Какую валюту будет закупать Минфин
Теперь вместо западных валют Центробанк будет закупать китайские юани. В качестве альтернативы также рассматривались индийские рупии и турецкие лиры. Но, во-первых, они не так востребованы на российском рынке, а во-вторых — слишком волатильны, их курсы слишком резко меняются. Только за последний год курс лиры по отношению к доллару упал более чем в два раза. А индийская рупия за пять лет обесценилась к доллару в 1,2 раза.
Но пока это не окончательное решение, а лишь проект. Возможные стратегии специально для NEWS.ru описали эксперты.
Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода:
Пока речь идет только о тестовом режиме интервенций. ЦБ будет смотреть, какими объемами он располагает и как на них может реагировать валютная секция. Не стоит забывать, что огромная часть резервов заморожена, поэтому средств для реализации интервенций не так уж и много. Учитывая, что страна держит курс на дедолларизацию, можно ожидать, что в рамках интервенций действительно будут тестироваться покупки альтернативных валют, в том числе юаня.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:
Официального отказа от долларов и евро нет. Сейчас в правительстве только обсуждают возможность использования нового бюджетного правила, поэтому могут закупать вместо долларов и евро китайский юань, турецкую лиру, индийские рупии. Но в данный момент это только проект, который окончательно должен быть принят (или не принят) к 1 октября.
Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский:
Скорее всего, уже в ближайшие недели может появиться больше подробностей представленной идеи о валютных интервенциях. Малую долю объема покупок иностранной валюты Минфином России могут составить доллары США и евро. Главная причина — их попросту неоткуда взять: в коммерческих банках остаются довольно малые объемы запасов долларов и евро. Вероятнее всего, большая часть закупаемой валюты окажется китайскими юанями, индийскими рупиями, турецкими лирами, иранскими риалами и валютам других стран, которые становятся нашими основными торговыми партнерами. Это позволит избежать очередной блокировки резервов.
Какую валюту стоит покупать россиянам
Андрей Лобода:
Если рубль начнет слабеть, лучше всего это будет видно в парах с долларом США и китайским юанем — инструментами, где в настоящий момент больше всего «живой» ликвидности. Однако в качестве инвестиций валюты сейчас на слишком интересны, учитывая уровни инфляции в России и за ее пределами.
Артем Деев:
Ослабление рубля было ожидаемо, так как правительство давно говорит о необходимости прийти к полновесному курсу (то есть доллар должен стоить от 70 рублей, так как исходя из такой стоимости сбалансирован бюджет страны, который сейчас значительно теряет из-за крепкого рубля). Поэтому пока доллар и евро находятся на достаточно низком уровне, стоит приобретать валюту — она наверняка начнет свой рост уже осенью. Но насколько она вырастет, сказать сложно — это зависит от конкретных объемов валютных интервенций. Их Минфин не озвучивает.
Николай Переславский:
Совершая личные валютные операции, граждане могут приобретать доллары США и евро. В них можно сформировать 50–60% своего личного бюджета, отведенного под валютные накопления. 30–40% можно отвести под средства в юанях, рупиях, турецких лирах или других валютах. Но последние валюты очень волатильны и их курс может очень сильно измениться. Делать выбор в пользу более экзотических валют, особенно со слабой экономикой, для создания личных накоплений не стоит.
Важно: ранее источники Forbes сообщали, что покупатели долларов и евро на бирже могут столкнуться с заморозкой их средств после очередных санкций. Некоторые эксперты подобных рисков не видят, но также предлагают покупать валюту и в обменниках. Там доллары и евро дороже, чем на бирже, примерно на 15%, но деньги выдаются на руки сразу.