ВЭБ.РФ отказался от долларов и евро Шувалов: госкорпорация ВЭБ.РФ не проводит операций в долларах и евро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внешэкономбанк перешел на работу в рублях, рассказал председатель госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Организация перестала проводить операции в долларах и евро, но пользуется валютами дружественных стран.

Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим, — сказал Шувалов.

Он также доложил, что ВЭБ.РФ наладил взаимодействие с российскими и некоторыми зарубежными банками.

20 августа заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия на фоне усиливающегося давления Запада будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами. Он добавил, что гарантировать стабильность экономики будут альтернативные национальные валюты, поскольку «модель мировой финансовой системы, которую создали США, превратилась в инструмент достижения политических целей Запада».

США ранее указывали, что не боятся, если РФ и Китай откажутся от доллара. По словам главы американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, «в мире нет другой валюты, которая могла бы соревноваться с долларом».