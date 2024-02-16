В турецком DenizBank объяснили, почему запрашивают ВНЖ у россиян DenizBank: запрос ВНЖ у россиян связан с обновлением базы данных клиентов

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Турецкий DenizBank запрашивает у россиян вид на жительство в связи с внутренними процедурами, а не из-за санкционной политики США, заявил РИА Новости его представитель. Дело в том, что кредитная организация обновляет базу данных клиентов, заверил собеседник агентства.

Это внутренние процедуры, когда отделения банка обновляют свою базу данных и запрашивают клиентов об изменениях или просят предоставить необходимые документы, — сообщил собеседник агентства.

Ранее источник в банковском секторе сообщил, что США предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов из России из-за санкций. По его словам, предупреждения Вашингтона порой доходят до угроз.

До этого стало известно, что Москва и Анкара обсуждают создание турецко-российского банка для решения проблем с денежными переводами, возникших из-за санкционного давления США. При этом по существу пока ничего не решено.

Слухи о проблемах с обработкой платежей появились в турецком издании Ekonomim. Его источники утверждали, что экспортеры из Турции начали чаще получать отказы от банков при попытке оформить денежный перевод в Россию. При этом уточнялось, что проблемы начали возникать с 1 января. Источник РИА Новости же утверждает, что банки работают в прежнем режиме, никаких указаний от правительственных структур, запрещающих работать с Россией, не поступало.