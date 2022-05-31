В Тинькофф Банке повысят комиссию на переводы за рубеж В Тинькофф Банке с 6 июня повысят комиссию на SWIFT-переводы

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Тинькофф Банк на фоне сообщений о намерении Евросоюза отключить Сбербанк от SWIFT, решил с 6 июня повысить комиссию на переводы за границу. Минимальная сумма, которая будет взыматься за переводы за рубеж, составит $30, максимальная — $200, сообщается в Telegram-канале банка. В целом комиссия составит 1% от платежа. Пользователям премиальных сервисов банка предлагают немного сэкономить и платить половину процента.

С 6 июня повысим комиссию за SWIFT-переводы, — говорится в сообщении.

Система SWIFT обеспечивает переводы в иностранной валюте на банковские счета физических и юридических лиц за границу.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран ЕС одобрили отключение Сбербанка от SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Кроме того, в ЕС запретят продолжать работу трём российским государственным СМИ, ограничат импорт нефти из РФ, а также введут рестрикции против лиц, «ответственных за преступления на Украине».

Ранее стало известно, что Тинькофф Банк перестанет принимать валютные вклады с 28 мая. Держатели подобных вкладов смогут пополнять их до конца действия, но продлить договор не удастся. В банке отметили, что после окончания действия валютных вкладов деньги автоматически зачислятся на основной счёт в той валюте, в которой был открыт депозит.