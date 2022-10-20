В Superjob рассказали, как изменились зарплаты айтишников за семь месяцев

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Рекрутинговый сервис SuperJob подсчитал, как изменились зарплаты IT-специалистов с марта по октябрь этого года. Соответствующие данные он предоставил NEWS.ru. Приводятся средние зарплаты «на руки» в месяц, но без учета премий и бонусов.

Программист PHP в марте получал 250 тыс. руб., в октябре — 260 тыс. руб., программист Java в марте имел 270 тыс. руб., в октябре — 280 тыс. руб., разработчик Android и в марте и в октябре зарабатывал 250 тыс. руб. Зарплата специалиста по тестированию и QA снизилась со 150 тыс. руб. до 140 тыс. руб. У системного администратора Windows и инженера технической поддержки зарплаты не изменились — 130 тыс. и 85 тыс. соответственно. Снизились доходы HTML-верстальщиков — со 100 тыс. до 90 тыс., и game-дизайнеров — со 170 тыс. руб. до 160 тыс. руб.

При этом в марте 2021 года зарплаты всех названных сотрудников были в среднем гораздо ниже текущих показателей. За полтора года они поднялись в зависимости от должности на 5–70 тыс. руб.

Крайне востребованы специалисты по информационной и кибербезопасности. Средние рыночные зарплаты ряда специалистов, например тестировщиков, дизайнеров, верстальщиков, несколько снизились к уровню марта из-за уменьшения зарплат специалистов начального уровня. Но эта тенденция не коснулась зарплат разработчиков — медианы зарплат программистов не снижаются, а по ряду позиций продолжают расти. Наиболее востребованы на рынке программисты с опытом разработки от 3 лет, — добавили в компании.

Ранее NEWS.ru подробно писал о том, на каких специалистов в целом вырос спрос у работодателей после начала мобилизации.