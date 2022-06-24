В Совкомбанке опровергли запрет на открытие счетов в евро и долларах

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Представитель пресс-службы Совкомбанка в беседе с NEWS.ru опровергла ранее появившуюся информацию в СМИ, что российские банки отказываются открывать счета в евро и долларах. Клиенты Совкомбанка по-прежнему имеют возможность завести текущие счета в евро и долларах. Функция открытия накопительных счетов в валюте изначально не была предусмотрена в банке.

В Совкомбанке можно открыть текущий счет в валюте — открытие и ведение счетов бесплатны. Накопительных счетов в валюте в банке не было изначально. Открытие новых валютных вкладов банк приостановил в марте этого года, — рассказали в пресс-службе.

На эту новость также отреагировали в банке «Открытие».

Клиенты банка «Открытие» могут открыть накопительный и/или текущий счет как в долларах США, так и в евро. Открытие новых валютных вкладов розничных клиентов банк приостановил, поскольку в текущих экономических условиях спрос на размещение средств в валюте отсутствует. При этом действующие валютные вклады клиентов по их желанию могут быть пролонгированы в соответствии с условиями договоров. Изменение условий по депозитным продуктам будет зависеть от финансово-экономической ситуации и потребностей банка в валютной ликвидности, — отметили в пресс-службе банка.

24 июня издание «Известия» сообщило, что ряд крупных российских банков перестали открывать счета и вклады в долларах и евро. Речь в материале издания шла о Совкомбанке, ПСБ, Росбанке, а также банках «Открытие» и «Тинькофф».

Ранее стало известно, что Минфин разрешил без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг. Такое разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций действует с 17 июня без ограничения срока.

Кроме того, россияне смогут зачислять на свои иностранные cчета деньги, полученные от погашения ценных бумаг, хрaнящихся в иностранных депозитариях, банках или других финоргaнизациях.