В России ввели ограничения для граждан с большими долгами Банк России ужесточил выдачу кредитов гражданам с большими долгами

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Центробанк России ввел более серьезные ограничения на выдачу кредитов для граждан, сообщили в пресс-службе регулятора. Так, ЦБ ввел макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на третий квартал 2024 года. Это ужесточит выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Переход к более сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам и займам будет способствовать снижению рисков банков и МФО, а также ограничению рисков заемщиков, — объяснил регулятор.

В пресс-службе Центробанка отметили, что ужесточение макропруденциальных лимитов затронет займы с лимитом кредитования. Теперь финансовые организации не смогут выдавать займы или повышать по ним лимиты гражданам, имеющим показатель долговой нагрузки выше 80%.

Ранее СМИ сообщали, что количество кредитных карт на руках у клиентов российских банков снизилось практически на 2 млн, составив менее 91 млн в апреле. Падение показателей произошло на фоне продолжающейся активной выдачи карт.

До этого Банк России объявил о выпуске в обращение четырех памятных монет из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей в рамках серии «Города трудовой доблести». Они посвящены Перми, Самаре, Саратову и Томску.