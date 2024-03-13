В России введут прогрессивные налоги: кто заплатит 15% НДФЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в России введут прогрессивную шкалу налогообложения. Чем больше будет зарплата, тем выше будет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). С кого его начнут брать и для кого новые нормы станут наиболее ощутимыми — в материале NEWS.ru.

Что такое прогрессивный налог

Прогрессивное налогообложение — система, при которой ставка налога увеличивается с ростом налогооблагаемой базы. В случае с налогом на доходы физических лиц базой являются, например, выплаты по договорам ГПХ и премии, а также зарплата.

Прогрессивные налоги вводятся с целью повышения налогообложения для людей с более высокой платежеспособностью и его понижения для тех граждан, кто мало зарабатывает.

Как в России пытались ввести прогрессивные налоги

Впервые прогрессивное обложение ввели в России в 1812 году. В условиях высокого внешнего долга империи и ожидаемой войны с Наполеоном 11 февраля 1812 года вышел манифест, вводивший сбор с доходов помещиков.

Налогом облагались все виды экономической деятельности, приносившие дворянину прибыль. Он должен был ежегодно предоставлять информацию о доходах. От налога освобождались суммы до 500 рублей, но по мере их увеличения ставка поэтапно росла от 1% до 10%. Первый прогрессивный налог просуществовал шесть лет. Но затем, когда военный энтузиазм помещичьего класса исчез, поступления в бюджет по этому налогу стали быстро сокращаться, и в 1819 году он был отменен.

Закон о подоходном налоге был принят только в 1916 году, но он фактически не вступил в действие из-за Февральской и Октябрьской революций. В советские годы прогрессивные налоги активно использовались властями.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что сказал Путин о переходе на прогрессивные налоги в России

Путин заявил в послании Федеральному собранию, что следует продумать «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы».

Анонсированные президентом инициативы и новые национальные проекты, которые должны быть приняты до 2030 года, оцениваются в 9,713 трлн рублей. Это потребует в среднем 1,2–1,4 трлн рублей дополнительных расходов федерального бюджета в год и, соответственно, новых источников финансирования.

13 марта Путин заявил в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости, что в России может появиться прогрессивная система налогообложения. Общество, по его словам, воспримет этот шаг абсолютно нормально.

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области», — сказал президент.

Он подчеркнул, что планируется снизить налоговое бремя для многодетных семей. По словам Путина, даже те, кто в прошлом был ярым сторонником плоской шкалы налогообложения (когда все граждане платят НДФЛ в 13%. — NEWS.ru), сейчас считают, что Россия созрела для избирательного налогообложения.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Какие законопроекты готовит Минфин

Bloomberg и Forbes пишут со ссылкой на неназванных авторов готовящихся поправок, что в правительстве хотят повысить налоги на личные доходы россиян и прибыль компаний. Чиновники обсуждают изъятие 15% НДФЛ с тех россиян, которые зарабатывают более 1 млн рублей в год, и 20% — с доходов от 5 млн рублей в год. Параллельно кабмин прорабатывает вопрос повышения налога на прибыль компаний с 20% до 25%. По информации Forbes, первой о готовящихся изменениях сообщила российская журналистка Юлия Старостина.

Один из собеседников подтвердил журналу, что в правительстве обсуждается повышение НДФЛ с 13% до 15% для людей с доходами от 1 млн рублей в год (от чуть более 83,3 тысячи рублей в месяц) и с 15% до 20% — для получающих от 5 млн рублей в год (от 417 тысяч рублей в месяц). В кабмине намерены взимать НДФЛ по повышенной ставке не со всех доходов, а только с суммы выше 1 млн или 5 млн рублей соответственно. В правительстве будут учитывать только регулярные поступления — зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и так далее, а не разовые доходы — например, от продажи имущества, отмечает журнал.

Еще один федеральный чиновник подтвердил Forbes, что «ведется работа по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и организаций». Он не уточнил, какие параметры прорабатываются. В то же время правительство не планирует повышать фиксированный налог в 5 млн рублей в год, который вправе платить независимо от размера прибыли богатейшие бизнесмены, владеющие активами в России через контролируемые иностранные компании (КИК), подчеркнул федеральный чиновник.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил NEWS.ru, что первый шаг к введению в России прогрессивной шкалы налогообложения сделан.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто сильнее всего ощутит рост налогов

Согласно официальным данным, среднемесячная номинальная зарплата в России по итогам прошлого года выросла на 14,1% относительно 2022-го и составила 73 709 рублей. Как писал NEWS.ru, компании вкладывали большие средства в борьбу с инфляцией и повышали зарплаты, особенно в оборонном секторе. Но по факту средние зарплаты во многих регионах до сих пор не превышают 50–70 тысяч рублей. В 2024 году ресурсы государства и бизнеса на повышение зарплат истощаются, и часть экспертов допускают даже падение реальных доходов в стране.

При этом повышение НДФЛ коснется далеко не только работающих москвичей. Среди них 39% зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. В случае принятия реформы НДФЛ граждане будут платить с такой зарплаты уже не 13 тысяч рублей налога, а 10,8 тысячи с 83,3 тысячи рублей зарплаты (13% налога) и еще 2,5 тысячи рублей с оставшихся 16,7 тысячи рублей. Таким образом человек с зарплатой ровно в 100 тысяч рублей каждый месяц будет платить на 300 рублей налога больше. Для тех, кто зарабатывает еще больше, налог будет еще ощутимее.

По данным РИА Рейтинг, к примеру, в Чукотском автономном округе более 100 тысяч рублей зарабатывают 58,7% работающих, в Ямало-Ненецком автономном округе — 52,7%, в Магаданской области — 47,6%, в Ненецком автономном округе — 42,5%. Также от 20% до 35% работающих получают свыше 100 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, ХМАО, Сахалинской области, Якутии, Камчатском крае, Мурманской области и в Красноярском крае.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заявил в беседе с NEWS.ru, что зарплаты более 100 тысяч рублей характерны для нефтегазовой, химической, тяжелой промышленности, геологоразведки, IT-сферы, а также для креативных индустрий.

«Поэтому не могу согласиться с тезисом, что „большинство граждан это не затронет и будет очень положительно воспринято абсолютным большинством избирателей“. Люди стремятся к финансовому благополучию и комфортной жизни, ради этого многие вынуждены работать на двух или больше работах. И едва ли кто-то будет приветствовать повышение налогов», — отметил эксперт.

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