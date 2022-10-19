В России введут аналоги Apple Pay и Google Pay для карт «Мир»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России приступили к внедрению аналога Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». Новый способ станет доступен для интеграции банкам 25 октября, сообщают «Известия».

Держатель карты «Мир» сможет сформировать QR-код на своем мобильном телефоне и предъявлять его для считывания сканером при оплате покупок в магазине. Кассир отсканирует код и спишет деньги за товар. Новый сервис будет доступен и для пользователей смартфонов Apple. Они снова смогут оплачивать покупки без использования «пластика».

Банк России поддерживает появление новых безналичных способов оплаты. Разработка системы «Мир» позволит россиянам совершать покупки уже привычным способом — без предъявления банковской карты и только с помощью смартфона.

В отличие от СБП этот способ позволяет произвести оплату быстрее, что является важным фактором для торговых сетей, где нужно быстро обслужить покупателя, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось о тестировании банками и НСПК нового способа оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей. Для приёма платежа клиента в данном случае используется технология SoftPOS, которая позволяет телефону выступать в качестве платёжного терминала.