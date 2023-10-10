В России ужесточат требования к банкам, выдающим ипотеку

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В России могут установить более жесткие требования для банков и организаций, выдающих ипотечные кредиты, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Как отмечается, меры направлены на обеспечение надежности организаций, которые выдают подобные займы.

По данным агентства, документом отменяется упрощенный порядок включения в специальный перечень организаций с муниципальным участием. Также устанавливается запрет на включение в этот список потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций. Уточняется, что постановление вступает в силу 1 сентября будущего года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

С 1 октября Банк России увеличил надбавки к коэффициентам риска для ипотечных кредитов с целью ограничения рисков как для заемщиков, так и для банков. В меньшей степени надбавки коснулись вторичного рынка жилья. Однако Банк России оставляет возможность смягчения требований в случае стабилизации ситуации и возврата банков к более консервативным стандартам кредитования.

Перед этим глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о признаках перегрева на ипотечном рынке. По ее словам, ЦБ здесь беспокоит качество кредитов, влияние их на рынок жилья и отрыв цен первичного рынка от вторичного, который может достигать 50%.