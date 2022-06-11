В России усилился спрос на наличные деньги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала лета россияне стали чаще пользоваться наличными, следует из статистики Центробанка. Согласно ней, жители страны с 1 по 9 июня увеличили обращение наличности на 150,4 млрд рублей.

В прошлом году за аналогичный период отток средств вырос примерно в полтора раза — тогда объем выпущенных регулятором наличных с учетом остатков в кассах банков выросна 97,5 млрд рублей.

Эксперты предположили, что это может быть связано с закрытием срочных вкладов под высокие проценты, которые были открыты весной. Кроме того, как утверждают экономисты, летом всегда возрастает потребность в наличных.

Ранее стало известно, как снижение ключевой ставки повлияет на кредиты и вклады. По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, в настоящее время в России наметилась тенденция на сбережение средств, однако ЦБ намерен мотивировать жителей страны вкладывать их в экономику, то есть тратить.