«Известия»: в России спрогнозировали дефляцию 0,15% в сентябре «Известия»: банковские аналитики спрогнозировали снижение цен на 0,15% в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики крупнейших банков спрогнозировали, что в сентябре снижение цен составит 0,15% месяц к месяцу. Если этот прогноз сбудется, то впервые в истории России дефляция продлится четыре месяца подряд, начиная с июня, пишут «Известия».

При этом Минэкономразвития улучшило свой прогноз по инфляции на конец года — она составит 12–13% вместо ожидавшихся 13,4%. Эксперты считают, что в октябре общий уровень цен, скорее всего, перейдет к умеренному росту на фоне стабилизации макроэкономической ситуации и восстановления спроса.

За последние четыре месяца основной вклад в снижение цен приносило сокращение стоимости плодоовощной продукции и непродовольственных товаров. Темпы годовой инфляции продолжат замедляться, несмотря на оживление спроса и стабилизацию на валютном рынке, а также окончание сезонного удешевления плодов и овощей.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отметила, что на фоне крепкого рубля и сдержанного спроса существует возможность падения цен до 0,5% месяц к месяцу. К тому же, помимо сезонного спада цен на продукты за счет урожайности, снижаются цены на непродовольственные товары. Так, за лето отдельные виды бытовой техники подешевели на 5–10%. Также дешевели стройматериалы.

Эксперты считают, что спекулятивный рост цен и потребительский ажиотаж отступают, что позволяет более качественно планировать семейные бюджеты и инвестиционные планы предприятий.

Ранее кандидат экономических наук Илья Петров заявил, что дефляция в России ускорилась из-за механизмов борьбы с инфляцией, которые были разработаны кабмином. По его словам, мировая экономика сейчас переживает непростые времена, однако российская экономика, несмотря на давление санкций, стремительно восстанавливается.