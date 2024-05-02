В России появятся четыре новые уникальные монеты ЦБ выпустил четыре новые монеты в честь городов трудовой доблести

Фото: t.me/centralbank_russia*

Банк России выпустил в обращение четыре памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей в рамках серии «Города трудовой доблести», сообщает пресс-служба Центробанка. Монеты посвящены Перми, Самаре, Саратову и Томску.

Банк России 2 мая 2024 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести», — говорится в сообщении.

На оборотной стороне каждой монеты расположились название соответствующего города, а также надпись, обозначающая принадлежность к серии. На монете «Пермь» разместили изображение монумента «Героям фронта и тыла», на «Самаре» — фрагмент мемориального комплекса «Монумент Славы».

На монете «Саратов» также расположилось изображение монумента «Героям фронта и тыла», но отличное от «Перми». На монете «Томск» нанесено изображение памятника «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу». Монеты выполнены из недрагоценного металла, их диаметр составляет 22 мм. Тираж каждой — один миллион.

Ранее Центробанк сообщил о выявлении за I квартал 2024 года 1787 субъектов нелегальной деятельности. Этот показатель на 54% превышает аналогичный за прошлый год. В числе этих субъектов значатся ИП и организации с признаками финансовых пирамид.