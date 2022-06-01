В России повысили пенсии неработающих пенсионеров и МРОТ В России с 1 июня пенсии неработающих пенсионеров и МРОТ повысили на 10%

Фото Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Пенсии неработающих пенсионеров, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум выросли в России с 1 июня на 10%. О соответствующем решении на заседании президиума Госсовета ранее объявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что благодаря данному решению увеличились пенсии у 35 млн неработающих россиян. Рост в среднем составил 1760 рублей, а потолок средней пенсии поднялся до 19 360 рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

С 1 июня прожиточный минимум в среднем вырос до 13 919 рублей. Для граждан трудоспособного возраста он теперь равняется 15 172 рублям, для пенсионеров — 11 970 рублям, для несовершеннолетних — 13 501 рублю. Получателей данных выплат в России насчитывается 15 млн человек.

После увеличения с 1 июня МРОТ его размер составляет 15 279 рублей. По словам Котякова, это повлияет на рост зарплаты для почти 4 млн россиян.

Ранее стало известно, что аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование, согласно которому разница в доходах обеспеченных и небогатых россиян составила 8,6 раза. Расчёты были основаны на данных Росстата. В некоторых регионах эта разница выглядит ещё больше.