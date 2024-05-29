В России подсчитали дополнительные доходы бюджетов в 2025 году Минфин РФ: доходы бюджетов от налогов в 2025 году составят 2,6 трлн рублей

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Дополнительные доходы бюджетов России на фоне налоговых изменений составят 2,6 трлн рублей в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на представленную Минфином РФ информацию. По данным СМИ, из них 1,6 трлн рублей пополнят «казну» от повышения налога на прибыль до 25%.

Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы в размере порядка 2,6 триллиона рублей в 2025 году, — говорится в статье.

До 2030 года, согласно прогнозам ведомства, дополнительные поступления от увеличения ставки по налогу составят 11,1 трлн рублей. Расширение прогрессивной шкалы НДФЛ в 2025 году принесет бюджету, по расчетам авторов, порядка 533 млрд рублей.

Ранее Минфин РФ предложил сохранить НДС на текущем уровне, чтобы не провоцировать роста инфляции. Нынешние изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, обратили внимание в ведомстве.

До этого стало известно, что федеральный бюджет России в 2023 году недополучил доходы по НДС из 10 регионов. В ФНС уточнили, что ситуация объективная и связана с региональными особенностями. При этом наибольший размер чистых возмещений бизнесу по НДС был зафиксирован в Мурманской области.