В России нашли замену ApplePay «Коммерсант»: стикеры с NFC-чипом для оплаты смартфоном станут альтернативой ApplePay

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

На российском рынке вскоре появится новый платежный инструмент — стикер с NFC-чипом, который можно наклеить на смартфон для бесконтактной оплаты и использовать как альтернативу ApplePay, пишет «Коммерсант». По словам руководителя «Тинькофф Кассы» Сергея Хромова, новые стикеры будут особенно актуальны для пользователей iPhone.

Первым о намерении внедрить новый инструмент в середине декабря 2022 года объявил Тинькофф-банк, также его планирует ввести Альфа-банк, Московский кредитный банк, о тестировании этого способа также говорят в Сбербанке, ВТБ и Почта-банке. Несколько компаний, занимающихся производством платежных карт, подтвердили «повышенный спрос» на платежные стикеры со стороны банков. Одновременно вырос спрос на платежные кольца, браслеты, брелоки и прочие аксессуары такого рода.

В то же время, по оценке источника на платежном рынке, с использованием подобных устройств связаны определенные трудности, из-за которых они не получили распространения раньше. Так, у смартфона есть собственная антенна, которая может войти в конфликт с антенной стикера, и тут будет важно, на какую часть смартфона или чехла окажется наклеено устройство.

Эксперты также скептически настроены в отношении долгосрочных перспектив стикеров. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров также считает, что стикеры вряд ли смогут занять заметную долю на платежном рынке в условиях активного продвижения сервисов СБП. По прогнозу Сергея Хромова, платежные стикеры и аксессуары будут востребованы клиентами один-два года, после чего им на смену придут отечественные решения для оплаты смартфоном.

Ранее компания ВТБ объявила о запуске онлайн-банка в мессенджере. Сначала клиентам будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи, в результате чего среднее время выполнения операций по финансовым услугам сократится вдвое. Как объяснил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, Telegram является лишь стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в интернет-банк.