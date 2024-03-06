В России хотят ограничить работу маркетплейсов: вырастут ли цены на товары

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В России хотят запретить маркетплейсам требовать с покупателя компенсацию за возврат товара, а самым крупным площадкам — брать с продавцов более 10% за свои услуги. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 5 марта. NEWS.ru рассказывает, почему не все новые правила могут быть полезными для покупателей.

Что известно о новом законопроекте

5 марта в Госдуму был внесен законопроект о регулировании маркетплейсов. Авторы инициативы — глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев — предлагают ввести общее регулирование для всех маркетплейсов и дополнительное для тех, которые занимают более 20% на рынке.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он должен восполнить пробелы в законодательстве, способствующие монополизации рынка электронной коммерции и ставящие в невыгодное положение продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Если законопроект одобрят, то он должен вступить в силу в марте 2025 года. В документе говорится, что контролировать соблюдение описанных в нем требований будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Кого коснется законопроект о регулировании маркетплейсов

По мнению законодателей, особое положение на рынке занимают площадки, с помощью которых было осуществлено более 20% от всех сделок между продавцами и покупателями за предыдущий год. Таким компаниям предлагается запретить:

менять условия договоров с продавцами и владельцами ПВЗ (пунктов выдачи заказов), предварительно не уведомив их за 30 дней. Исключение — случаи, когда это необходимо для безопасности покупателей и самой компании;

создавать дискриминационные условия по закону «О защите конкуренции» и препятствия для доступа других игроков на рынок;

навязывать дополнительные услуги, не относящиеся к электронной торговле, и условия продвижения товаров за счет снижения цены без согласия контрагента;

безвозмездно проводить распродажи товаров продавцов;

запрещать деятельность контрагентов на других площадках;

создавать преимущества для собственных торговых марок.

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Что еще хотят поменять

Кроме того, стоимость всех услуг, которые крупные маркетплейсы предоставляют продавцам, не должна превышать 10% от общей стоимости товара, а размер неустоек за неисполнение договора — 15% от стоимости услуг.

Для всех маркетплейсов (а не только тех, которые занимают значимое положение на рынке) предлагается установить общие требования к договору об оказании услуг. При его заключении площадки должны будут проверять документы и профиль контрагентов. Фактически на них будут возложены функции надзорных органов.

Их обяжут размещать форму договора на своем сайте в интернете и проверять, сколько лет покупателям при продаже товаров для лиц, достигших определенного возраста, не допускать размещения информации о товарах, оборот которых в России запрещен или ограничен, а также подлежащих подтверждению соответствия или маркировке, если эти процедуры не проведены.

Также за маркетплейсами предлагается закрепить право самостоятельно продавать продукцию, в том числе собственных торговых марок.

Надо ли будет платить за возврат товара

Одно из ключевых положений законопроекта — запрет требовать с покупателя компенсации за возврат товара и получать такие платежи. Ранее Роспотребнадзор пояснил, что в случае с некачественным товаром потребитель имеет право вернуть его бесплатно. Однако в ведомстве назвали законным право площадки брать плату за возврат товаров, если речь идет о качественной продукции.

«При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Таким образом, при соблюдении вышеуказанных условий удержание продавцом своих расходов за доставку от потребителя товара надлежащего качества является правомерным», — уточнил Роспотребнадзор.

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Как это скажется на стоимости товаров

Согласно данным Invesp, примерно 30% всех товаров, заказанных через интернет, возвращают — а это почти в четыре раза чаще, чем в обычных магазинах. Расходы на обратную доставку достаточно затратны для интернет-площадок, поэтому есть риск, что маркетплейсы начнут закладывать их в конечную цену для потребителя или, к примеру, введут предоплату за доставку каждого товара независимо от того, выкупит его покупатель или нет.

«Закон о защите прав потребителей стоит на страже интересов покупателя. Но одновременно существует множество нюансов, связанных с обменом/возвратом товара, опциями „товар не подошел / товар не соответствует описанию“, а также с крупногабаритными товарами, — в каждом из этих случаев есть логистическая составляющая, за которую кто-то должен платить», — комментирует ситуацию завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

По мнению эксперта, комиссию за отказ от товара могут запретить, но транспортные расходы никуда не денутся. «Они могут ложиться на плечи одной из сторон (продавец/площадка) или выделяться отдельной услугой, которую можно возложить и на покупателя», — допускает собеседник NEWS.ru.

Независимо от того, где покупатель приобретает товар — на маркетплейсе, в интернет-магазине или в магазине с доставкой, — в случае отказа от товара он должен оплатить стоимость доставки, поскольку она не входит в цену и является отдельной услугой, объясняет NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«Мы привыкли, что в большинстве случаев крупные продавцы идут нам навстречу и доставляют товары бесплатно. Это больше про клиентоориентированность, а не про законность», — считает юрист.

Так же, как и в ситуации, когда продавец или производитель увеличивает срок возврата товара или принимает обратно товары, которые по закону являются невозвратными и т. д. То есть это добрая воля продавца, подчеркнула Гусятникова.

«Но, если он не предлагает такую услугу бесплатно, у покупателя всегда есть выбор — согласиться с условиями или приобрести товар в другом месте», — рассуждает она.

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Что эксперты думают о новых правилах

Вопрос регулирования маркетплейсов поднимался и ранее. Законодатели и контролирующие органы периодически обращают внимание на взаимоотношения интернет-площадок с поставщиками, партнерами и покупателями. Особенно активная дискуссия началась после того, как ФАС указала на доминирующее положение Wildberries и Ozon, напомнил Завьялов.

С одной стороны, есть сигналы, что крупные площадки принуждают партнеров к принятию тех или иных условий сотрудничества, однако реальной проблемы злоупотребления рыночным положением пока нет, считает эксперт.

«Маркетплейсы — это не обычная розница. Такая площадка выполняет сразу несколько ролей: она может быть продавцом, информационной площадкой, логистическим оператором. Поэтому напрямую проецировать традиционные меры регулирования розничной торговли на работу маркетплейсов было бы неправильно», — заключил эксперт.

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