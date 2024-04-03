В Совфеде предложили способ «спасти Россию от вымирания» Сенатор Савченко предложил платить за рождение детей по 50 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из способов «спасти Россию от вымирания» может стать новое ежемесячное родительское пособие, заявил в рамках Московского экономического форума член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, сенатор предложил ежемесячно выплачивать семьям по 50 тысяч рублей на ребенка начиная с третьего месяца беременности и до достижения ребенком возраста 2,5 года.

Предлагаю выплачивать родительское пособие в размере 50 тысяч рублей в месяц начиная с трехмесячной беременности и до 2,5 года за каждого ребенка. Это выгодно государству? Выгодно, — заявил Савченко.

По словам сенатора, каждый человек в России в течение жизни производит 100 млн рублей добавленной стоимости, из них 40 млн рублей — это налоги. Если вложить 2 млн рублей новых выплат на одного ребенка, получить можно 40 млн, отметил он.

Как ни цинично звучит, но это [родительское пособие] выгодно с экономической точки зрения, — подчеркнул Савченко.

Ранее профессор, заведующий кафедрой социологии семьи и демографии МГУ им. М. В. Ломоносова Анатолий Антонов заявил, что для стабильного улучшения демографии понадобится 30 лет. Он также пояснил, что увеличение материальных пособий на детей — это социально-экономическая политика. Демографическая политика — это формирование ценностей, социокультурной роли отца и матери, резюмировал Антонов.