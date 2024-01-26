В РФ хотят упростить самозапреты на кредиты. Как это сделать уже сейчас?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме хотят упростить оформление самозапрета на кредиты. К 2026 году россияне смогут в любой момент бесплатно сделать это прямо в отделениях банков и МФО. На самом деле это можно сделать и сегодня. NEWS.ru вместе с экспертами рассказывает, как именно.

Что такое самозапрет на кредиты

Это ограничение, которое банк по заявлению клиента накладывает на операции, осуществляемые с помощью удаленного доступа через интернет. Запретить можно как отдельно кредитование, так и другие банковские операции. Или ограничить конкретные параметры — к примеру, установить лимит для одного или нескольких переводов, но на определенный период времени (допустим, на сутки или месяц).

Зачем это нужно

Для защиты клиентов банков от мошенников. Если установить запрет на дистанционные операции, у мошенников не получится оформить онлайн-кредит или похитить деньги даже в том случае, если они получат доступ к онлайн-банкингу клиента.

Это особенно актуально для людей, подверженных влиянию кибермошенников, — в том числе для пожилых граждан, указывал ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Что предлагали законодатели

В январе 2023 года Центробанк подготовил законопроект, в котором предлагал вносить сведения о запрете в кредитную историю. В этом варианте предполагалось, что самозапрет на кредиты можно будет выставить на «Госуслугах», эти данные автоматически попадут в бюро кредитных историй.

Регулятор хотел обязать банки и микрофинансовые организации (МФО) проверять наличие самоограничений в кредитной истории клиента перед выдачей ему займов или кредитов. Если финансовая организация все равно выдала бы деньги при наличии такого запрета, то потом не смогла бы требовать погашения долга.

Весной 2023 года законопроект о самозапрете на кредиты был внесен в Госдуму, а в октябре был принят в первом чтении. Планировалось, что ограничения должны вступать в силу на следующий день после подачи такого заявления от физлица, а на снятие запрета потребуется уже 48 часов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что изменилось в новой версии закона

Изначально предполагалось, что кредиторы и бюро кредитных историй будут проверять наличие самозапрета не только по паспортным данным клиента, но и по СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). В новой версии законопроекта, как узнал РБК, вместо него упоминается ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

Кроме того, законодатели предлагают разрешить подавать заявление о добровольном отказе от получения ссуд не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО). Норма может заработать с января 2026 года.

Обсуждение отдельных пунктов законопроекта продолжается, так что механизм пока не утвержден окончательно.

Как оформить самозапрет на кредиты сейчас

На самом деле оформить самозапрет на кредиты можно и в настоящее время. Еще в 2022 году ЦБ опубликовал указание, где рекомендовал — не обязал, а именно рекомендовал — банкам предоставить клиентам возможность собственноручно накладывать запрет на онлайн-операции и ограничивать их параметры, напоминает NEWS.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Сейчас оформить самозапрет на выдачу займов можно лишь при личном обращении в отделение банка и только при условии, что в этом конкретном банке имеется соответствующая опция (а законопроект позволит делать этот запрет единым для всех кредитных организаций). Для этого нужно заполнить заявление по предоставленной форме. Если у клиента открыты счета в нескольких банках, лучше написать заявления в каждом из них. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно в любое время без ограничений.

«Указание ЦБ действует уже больше года, и мы видим, что далеко не все банки следуют рекомендациям регулятора. В большинстве кредитных организаций оформить самозапрет на кредиты нельзя. Да и гражданам далеко не всегда удобно ехать непосредственно в офис банка, чтобы написать заявление», — рассуждает Сироткин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обезопасит ли самозапрет клиентов банков от мошенников

Полностью — нет, говорят эксперты. Но он заметно усложнит мошенникам задачу.

Самое главное, что сведения о запрете будут попадать в кредитную историю, которую каждый банк и МФО будут обязаны проверять на наличие соответствующей отметки. Таким образом, в каком бы регионе ни действовали мошенники, в какой бы банк ни обращались, пытаясь скомпрометировать добропорядочного гражданина, возможностей для этого у них будет гораздо меньше, считает Сироткин.

Запрет будет внесен в кредитную историю, а значит, его увидят все кредитные организации и будут вынуждены отказать в предоставлении средств даже в том случае, если будет предоставлен полный пакет документов, и даже если эти документы предоставит сам заемщик (например, забыв снять запрет), добавляет доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Поэтому нужно иметь в виду, что в случае необходимости взять кредит сделать это получится не сразу.

Как дополнительно защитить себя сегодня

Эксперты советуют соблюдать финансовую гигиену: хотя бы раз в год запрашивать отчет из бюро кредитных историй (узнать, в каком бюро кредитных историй (БКИ) находится ваша кредитная история, можно через «Госуслуги»), не сообщать незнакомцам по телефону свои персональные данные и не раскрывать их в соцсетях, не вводить данные на непроверенных и незащищенных сайтах.

Если вам позвонили «из банка», следует прервать разговор и обратиться в свой банк самостоятельно (например, через мобильное приложение или по указанному на официальном сайте телефону).

Читайте также:

Россиянам могут предложить новый вариант самозапрета на кредиты

Адвокат раскрыл пользу законопроекта о самозапрете кредитов

Депутат призвал запретить онлайн-кредитование

Стало известно, какие займы не подпадут под самозапрет на кредиты