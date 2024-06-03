В правительстве увеличили оценку дефицита бюджета РФ в текущем году Минфин РФ: дефицит бюджета в 2024 году поднимется до 2,12 трлн рублей

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Министерство финансов России повысило оценку дефицита бюджета в текущем году, сказано в законопроекте «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». По прогнозу ведомства, он составит 2,12 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета составит в 2024 году 2 120,1 млрд рублей (1,1% к ВВП) на 524,7 млрд рублей выше уровня, установленного законом № 540-ФЗ, — отмечается в документе.

Помимо этого, законопроект предусматривает утверждение общего объема доходов федерального бюджета на текущий год в сумме 35,062 трлн рублей, что почти на три миллиарда рублей меньше объема, установленного законом № 540-ФЗ. При этом общий объем расходов на тот же период составит 37,182 трлн рублей, что на 522 млрд рублей выше установленного объема.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1%, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Инициатива связана с уточнением прогноза по инфляции в РФ. Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в армии, правоохранительных органах, уголовно-исполнительной системе и противопожарной службе. Согласно законопроекту, с 1 октября 2024 года при расчете военных пенсий будет учитываться 89,83% денежного дохода. Сейчас этот показатель составляет 89,32%.