В ПФР сообщили о праве россиян получить часть пенсии раньше В ПФР рассказали о праве россиян получить накопительную часть пенсии досрочно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России имеют право на получение накопительной части пенсии раньше, чем наступит общеустановленный пенсионный возраст. Такая возможность существует с момента повышения пенсионного возраста в 2019 году, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на представителей Отделения ПФР по городу Москве и Московской области.

Агентство отмечает, что после начала реформы в 2019 году в России был увеличен на пять лет возраст выхода на пенсию, однако не поменялся возраст для выплаты пенсионных накоплений.

Именно поэтому россияне имеют право подать заявление на выплату накопительной части пенсии, когда им исполнится 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Ранее стало известно, что в некоторых российский регионах пенсионеры, прожившие в браке от 50 лет и более, имеют право получить дополнительную выплату в размере от 50 тысяч рублей, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, инициатива вступила в силу 14 июня, соответствующие решения принимают главы региональных администраций.