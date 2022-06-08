Российские пенсионеры за рубежом не получили выплаты из-за санкций ПФР: российские пенсионеры за рубежом не получили выплаты из-за санкций

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Из-за иностранных санкций зарубежные банки начали отклонять переводы Пенсионного фонда России в адрес российских пенсионеров, проживающих за рубежом. Об этом сообщили РБК в пресс-службе фонда, не уточнив конкретных обстоятельств таких трудностей. Всего в настоящее время перевод пенсий за пределы России производится в отношении 124,5 тысячи человек в 91 стране мира.

Во втором квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами, — рассказали в ПФР.

В апреле правительство выпустило постановление, согласно которому переводы пенсий за границу продолжаются в установленном порядке через кредитное учреждение, не включенное в санкционные списки. Если зарубежный счет не принимает средства ПФР, то пенсионер может подать заявление о получении выплат в рублях на территории России, указав реквизиты счета в российском банке. Если выплата невозможна, но гражданин не представил другие реквизиты, то выплата пенсий приостанавливается и восстанавливается при первой возможности с доплатой за все прошлое время.

О проблемах с выплатами пенсий в конце апреля заявляло российское посольство в Латвии. По его данным, ряд местных банков отказывается обслуживать счета получателей пенсий, поступающих из России, фактически лишая их единственного источника средств к существованию.

Ранее эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, что россияне могут получить пенсионные накопления при достижении «старого» пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), если подадут соответствующее заявление в свой пенсионный фонд. Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату или единовременную выплату. Также получить единовременную выплату может не только сам пенсионер, но и его правопреемник в течение полугода со дня смерти застрахованного лица.