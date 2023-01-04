В Новый год — с новой работой Как сменить профессию и быть востребованным специалистом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В начале 2022-го около 71% опрошенных сервисом «Работа.ру» заявили о планах сменить специальность, а в середине года hh.ru сообщил: о новой профессии задумывались 85% работников. Но многие так и не рискнули уйти в другую сферу, боясь оказаться невостребованными и лишиться стабильного дохода. Подробнее о том, как в такой ситуации максимально снизить риски и повысить шансы на успех — в материале NEWS.ru.

Первое — понять, кто будет нужен в 2023-м

Перед освоением новой профессии стоит изучить рынок труда, чтобы выяснить, какие специалисты сегодня востребованы, что им предлагают работодатели и сколько платят в различных отраслях.

Операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец считает, что в ближайший год в России сохранится тренд на дефицит кадров в самых разных специальностях, однако наибольшим он будет среди «синих воротничков» (сварщиков, строителей, слесарей, электриков и т. п.). Поспособствует этому в первую очередь отток иностранной рабочей силы, который начался в пандемию из-за проблем с границами и продолжается по сей день из-за трудностей с трансграничными денежными переводами. Без мигрантов же, по данным исследования Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала, численность рабочей силы в РФ к 2035 году может сократится на 3,9 млн человек.

Внутренний рынок труда тоже переживает стадию дефицита из-за «демографической ямы» 1990–2000-х годов, отмечает Сухоставец. Последнее десятилетие количество молодых работников и так постоянно снижалось, а сейчас темпы «вымывания» этой категории с рынка труда ускоряются еще больше. Так, по исследованию Высшей школы экономики еще от 2021 года, к 2030 году рынок может недосчитаться 6,6 млн работоспособных граждан от 20 до 39 лет.

А самыми дефицитными специальностями 2023 года, по мнению Сухоставца, станут «рабочие» — курьеры, грузчики, водители, строители, слесари, специалисты из сферы ЖКХ, продавцы и официанты. Востребованными останутся и квалифицированные специалисты из IT, финансов и инженерии из-за взятого правительством курса на импортозамещение.

Ну и традиционно можно ожидать спроса на кадры в отраслях медицины и образования: здесь из года в год количество вакансий превышает число выпускников соответствующих вузов, — добавил эксперт.

Директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков добавляет: рабочие и инженерно-технические кадры для производства действительно находятся на пике востребованности уже не первый год. Особенно это касается сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, инженеров, швей.

Многие из них могут рассчитывать на заработки выше средних по региону, добавляет эксперт. В частности, сварщику в Красноярске, токарю в Краснодаре или оператору станков с ЧПУ в Челябинской области обещают от 60 тыс. руб. в месяц. В вакансии инженера-конструктора в Татарстане указана зарплата в 70 тыс. руб. Швее в Москве предлагают сдельную оплату до 80 тыс. руб.

Также, по мнению эксперта, в топе востребованных останутся профессии в сфере строительства и продаж. Сохранится спрос на медицинских и социальных работников, на сотрудников внутренней и международной логистики, а также на специалистов, которые будут помогать в расширениях связей со странами Африки, Азии, Латинской Америки. Кроме того, по итогам декабрьского исследования сервиса «Авито Работа», наиболее перспективной для работы в 2023 году респонденты назвали IT-сферу.

Вот, например, типичные вакансии из указанных областей: программист 1С в Вологде с зарплатой от 120 тыс. руб., мастер по ремонту цифровой техники в Новосибирске — от 70 тыс. руб., специалист по онлайн-торговле в Кирове с заработком от 50 тыс. руб., строитель-отделочник в Санкт-Петербурге с минимальной зарплатой 80 тыс. руб., риелтор в Екатеринбурге со сдельной оплатой до 150 тыс. руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второе — оценить возможности и подобрать обучение

Объективный анализ своих знаний и навыков позволит выяснить, чему предстоит научиться ради новой специальности, и просчитать затраты времени и средств на обучение.

Самый дешевый способ переобучиться — попытать счастья и сделать это за счет работодателя. Такой вариант подойдет тем, кто не готов кардинально менять специальность и согласен освоить смежную профессию c применением информационных технологий или на стыке с другими областями. Останется только убедить компанию в необходимости вашего переобучения или повышения квалификации: например, это позволит организации увеличить прибыль при небольших затратах и без утомительного поиска нового сотрудника более высокого ранга.

Также стоит присмотреться к вакансиям со стажировкой, которые позволят обучаться прямо на новом месте работы без дополнительных временных и финансовых затрат на учебу. Предложения трудоустройства для соискателей без опыта, учеников, стажеров, помощников, ассистентов есть практически во всех сферах. На время обучения в большинстве случаев назначается стипендия, которая поможет поддержать бюджет. Такие условия, к примеру, предлагают помощнику пекаря в Москве, флористу в Казани, повару-универсалу в Санкт-Петербурге, операционисту банка во Владивостоке.

Сохранить место работы и доход позволит низкоинтенсивное онлайн-обучение: нужно лишь определиться с платформой и курсом. Обучаться лучше на проверенных платформах с возможностью получить диплом или сертификат государственного образца. Также перед выбором необходимо прочитать независимые отзывы на курс и узнать о количестве и квалификации преподавателей.

Интенсивное или очное обучение в учебном заведении потребует больше свободного времени и денег. Подстраховаться на случай непредвиденных затрат или затянувшегося поиска нового места работы после окончания учебы позволит финансовая «подушка безопасности», о которой нужно позаботиться заранее.

При небольших накоплениях поддержать бюджет можно с помощью подработки, тем более частичная занятость — популярный тренд как среди соискателей, так и среди работодателей. Например, из 3,5 млн вакансий на «Авито Работе» 150 тыс. рассчитаны на неполный рабочий день, а более полумиллиона адресованы кандидатам без опыта.

Чтобы успешно конкурировать на рынке труда, Дмитрий Пучков советует развивать не только профильные, но и «гибкие» навыки — тайм-менеджмент, адаптивность, готовность к компромиссам, умение поддерживать здоровые отношения, навыки поиска и обработки информации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третье — грамотно составить резюме и искать работу с умом

Поисками новой работы нужно заниматься систематически: ежедневно просматривать вакансии, откликаться на них, актуализировать резюме и использовать все доступные каналы — сервисы по подбору персонала, тематические группы в соцсетях, службы занятости, сайты компаний и предприятий, личные связи и знакомства.

При оформлении резюме лучше делать акцент не на предыдущем нерелевантном опыте, а на обучении, ключевых навыках и личных качествах, имеющих прямое отношение к новой профессии. Если профильная подготовка еще не завершилась, стоит обязательно показать намерение продолжать образование на новом месте. Кроме того, решившись на перемены, нужно подготовиться к «неудобным» вопросам потенциального работодателя. В частности, почему кандидат вдруг захотел сменить профессию или что он делал во время перерыва в карьере. Ответы на такие вопросы должны показывать стремление развиваться и приносить пользу компании.

Если вы оформляете резюме на специальных job-сервисах, размещайте по возможности не одну, а несколько анкет на смежные позиции. Например, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, специалист прямых продаж, администратор по активным продажам. Или офис-менеджер, помощник руководителя, секретарь-референт, администратор офиса. Этот прием увеличит ваши шансы на трудоустройство, — добавляет Дмитрий Пучков.

При поиске новой работы важно оценить надежность и добросовестность будущего работодателя. Для начала эксперт рекомендует изучить перечисленные в вакансии обязанности, условия работы и требования к кандидату, а также сравнить предлагаемую зарплату со средней по региону и отрасли, чтобы оценить потенциал работодателя. Далее следует проверить предприятие на общедоступных ресурсах — например, на сервисе «Прозрачный бизнес». При поиске работы на job-порталах необходимо обращать внимание на пометки о том, что компания проверена площадкой или является надежным поставщиком товаров или услуг. Не будет лишним прочитать отзывы бывших и нынешних сотрудников о компании.

При собеседовании не стоит соглашаться на работу без оформления трудового договора, а перед подписанием любых документов нужно тщательно изучить их, включая напечатанное мелким шрифтом.