В Минтруде анонсировали систему страхования для самозанятых Министр труда Котяков: модель соцстрахования для самозанятых представят в сентябре

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Антон Котяков

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал появление системы добровольного социального страхования для самозанятых. Систему представят в сентябре, отметил он в интервью «Российской газете».

Для самозанятых мы пошли по пути предоставления возможностей добровольного страхования. (...) Сейчас прорабатываем такую же добровольную возможность по социальному страхованию, чтобы самозанятые могли получать оплачиваемые больничные, — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что подобные расчёты в Минтруде уже сделали, инициатива обсуждается с бизнесом и страховщиками, а также с Федеральной налоговой службой.

Котяков отметил, что система добровольного пенсионного страхования для самозанятых уже существует. Благодаря этому можно получить сумму ежемесячных отчислений.

Ранее стало известно, что уровень безработицы среди молодежи 15–19 лет в конце 2019 года составил 22,1% (в 4,7 раза выше общего уровня безработицы), а среди молодежи 20–24 лет — 15,1% (в 3,2 раза выше общего уровня безработицы). Чтобы повысить востребованность молодых людей на рынке, трудовую деятельность нужно начинать в подростковом возрасте.