В Минфине рассказали, как отучить мир от доллара Директор департамента Минфина Тимофеев: от доллара мир отучит его дискредитация

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев заявил, что западные санкции в отношении России дискредитировали американскую валюту. По его словам, в такой ситуации Банк России способен мягко подтолкнуть партнеров к расчетам в нацвалютах — рублях и даже юанях, сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что Россия, будучи страной-экспортером, получает плату от своих контрагентов, при этом использование долларов во взаиморасчетах ей невыгодно. Есть варианты заставить партнеров перейти на оплату в рублях.

Так, считает Тимофеев, весьма вероятен отказ от американской валюты на определенном уровне из-за ее дискредитации. Эксперт уверен, что уход от доллара способен запустить глобальную трансформацию мировой финансовой системы.

Ранее стало известно, что замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил: в нынешних условиях доллары и евро стоит рассматривать как токсичную валюту и отказаться от накоплений в них. По его словам, подобные накопления оказались невозможными и даже бессмысленными, в том числе и для неподсанкционных лиц.