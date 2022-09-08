В Минфине назвали юань валютой для России на замену доллару и евро Замминистра финансов Моисеев назвал преимущества юаня как замены доллару и евро

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что доллар и евро однозначно стали токсичными валютами. В процессе девалютизации российского банковского сектора приходят валюты дружественных стран, в первую очередь юань, отметил он в беседе с РБК.

Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара, — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что китайская валюта не является единственной, которая рассматривается. В качестве примера привел валюту Объединенных Арабских Эмиратов дирхам.

В любом случае иностранная валюта для распространения в обороте страны должна соответствовать по ряду свойств: курсовой стабильности и ликвидности. Также в стране — эмитенте валюты не должно быть заградительного валютного контроля, пояснил Моисеев.

Ранее стало известно, что Россия в этом году планирует закупить $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах с целью замедлить рост рубля, передает Bloomberg. Согласно информации агентства, такой план был одобрен 30 августа на спецсовещании с участием высокопоставленных чиновников и сотрудников Банка России, включая его главу Эльвиру Набиуллину.