В Киргизии продолжают принимать карты «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки Киргизии пока продолжают работать с картами российской платежной системы «Мир», сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Бишкека. Пользователи утром 3 апреля смогли снять наличные средства, расплатиться за покупки и совершить денежные переводы. «Межбанковский процессинговый центр» планирует отключить систему 5 апреля.

С 5 апреля нынешнего года получить денежные средства в банкоматах республики или расплатиться за покупки картами «Мир» в Кыргызстане станет невозможно, — сообщили в процессинговом центре.

2 апреля оператор национальной платежной системы «Элкарт» сообщил, что банки Киргизии с 5 апреля прекратят работу с картами «Мир». Решение было принято из-за усиления санкционного режима США против России.

Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами (OFAC), ввело санкции против российской компании «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), оператора карт платежной системы «Мир». Из-за опасения вторичных санкций оператор киргизской системы «Элкарт» объявил о прекращении работы с картами «Мир».

С 5 апреля пользователям карт «Мир» будет недоступно обслуживание в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы между картами, а также интернет-платежи.