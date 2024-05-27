В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию в 2024 году: кого это коснется

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В Госдуме предложили ввести новую категорию работников, которые смогут досрочно выйти на пенсию в 2024 году. Речь идет о преподавателях колледжей и техникумов. При этом не всем из них планируют предоставить такую льготу. О том, кто именно будет на нее претендовать и примут ли законодатели законопроект, расскажет NEWS.ru.

Кому депутаты предложили оформить досрочную пенсию

27 мая председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в Telegram-канале, что разработал вместе с коллегами и вносит в нижнюю палату парламента законопроект о том, чтобы педагоги среднего профобразования могли уходить на заслуженный отдых после 25 лет педагогического стажа вне зависимости от возраста студентов.

«Задача документа — снять все ограничения, мешающие пользоваться предоставленной законом льготой по досрочному выходу на пенсию», — сказал Нилов.

Есть ли перспективы у законопроекта

С одной стороны, законопроекты любых партий, кроме «Единой России», в подавляющем большинстве случаев отклоняются. Кроме того, инициативы, которые касаются расходов бюджета, в первую очередь вносятся правительством РФ и администрацией президента. Они всегда имеют почти стопроцентные шансы на принятие.

Тем не менее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил в беседе с NEWS.ru, что «перспективы у документа, предложенного Ниловым, вполне неплохие и с большой долей вероятности депутаты могут его принять уже в следующей (осенней. — NEWS.ru.) сессии». Законопроект, по словам эксперта, не сильно меняет законодательство, а просто уточняет перечень специальностей, к которым будет применима досрочная пенсия.

Как отмечает Деев, сама по себе идея законопроекта неплохая, поскольку он позволит восстановить интересы педагогов после повышения пенсионного возраста. «Профессия преподавателя — сложная эмоционально и очень энергозатратная, поэтому возможность выйти на пенсию раньше, безусловно, будет позитивно воспринята профессиональным сообществом», — сказал аналитик.

Он добавил, что данная инициатива может повысить статус профессии.

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Как законопроект изменит пенсионную систему

Пока сложно утверждать, вреден или полезен данный проект для пенсионной системы страны, подчеркнул Деев. С одной стороны, педагоги получат дополнительный бонус, а с другой — увеличится нагрузка на Пенсионный фонд, но она будет незначительной.

«Конечно, лишних денег в бюджете сейчас нет, однако сама система нуждается в доработке, ведь за последние годы увеличился возраст ребят, которые после 11-го класса поступают в колледж или ПТУ», — отметил эксперт.

По словам аналитика, количество несовершеннолетних в сегменте среднего профессионального образования сократилось, и педагоги не вырабатывают норму, необходимую для получения права на досрочную пенсию.

«Эту ситуацию однозначно надо менять. В любом случае педагогов в ссузах не так много, поэтому нагрузка на пенсионную систему увеличится незначительно», — говорит Деев.

Как власти намерены развивать пенсионную систему в России

«Ведомости» ранее сообщили, что Минфин РФ планирует развивать систему добровольных корпоративных пенсий. Начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Наталия Каменская представила соответствующую инициативу на конференции Investfunds Forum XV. В ведомстве считают, что такой вид выплат в перспективе должен быть закреплен законом.

Каменская уточнила, что речь идет об освобождении работодателя от уплаты налога на прибыль со средств, направленных на программу долгосрочных сбережений. Кроме того, налоговое стимулирование корпоративных программ может быть схоже с существующими в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Работодатели уже используют подобные схемы, и они показывают положительный результат, подчеркнула Каменская.

Ряд экспертов утверждают, что такие инструменты являются хорошей опорой для смешанной пенсионной системы России, во многом зависящей от государства. У подобных инициатив, в отличие от предложений ЛДПР, больше шансов на реализацию.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как изменятся пенсии с 1 июня

С 1 июня около 4,5 млн граждан в России получат доплаты к пенсии, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Те лица, кому в предыдущем месяце исполнилось 80 лет, в следующем начинают получать двойную фиксированную выплату к пенсии. То есть на может вырасти более чем на 8 тысяч рублей.

Кроме того, доплату чуть более 8 тысяч рублей получат люди с инвалидностью, получившие I группу в мае 2024 года. Индексация пенсии коснется и тех пожилых граждан, которые уволились с работы, уточнил Чаплин.

В ряде регионов произойдут изменения, которые коснутся льготного проезда.

«Например, бесплатный проезд будет распространяться на пригородные поезда, чтобы пожилым садоводам было легче добираться на дачу. Однако в данном случае важно следить за изменениями в конкретном регионе», — добавил Чаплин.

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