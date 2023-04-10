В Госдуме посоветовали россиянам меньше переживать из-за роста доллара Депутат Аксаков рекомендовал россиянам не бояться подорожания доллара США

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Россиянам нужно меньше переживать из-за роста курса доллара. Об этом в интервью NEWS.ru заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, рост доллара говорит не о проблемах российской экономики, а о дефиците валюты в стране.

Поменьше нужно об этом (росте доллара. — NEWS.ru.) переживать, особенно физлицам. Мы же в Америку с вами не собираемся ехать, как и большинство наших граждан. А платить за зарубежные товары можно и юанями, для этого доллары не нужны, — сказал Аксаков.

По его мнению, если бы сейчас в России не было ограничений на продажу банками иностранной валюты, рубль бы укреплялся. Также депутат заявил, что рубль — самая надежная валюта для хранения и инвестирования денег.

На прошлой неделе началась новая серия повышений курса доллара. Например, 7 апреля на бирже доллар в моменте стоил дороже 83 руб., а евро — выше 90 руб. И уже за день до этого в обменниках можно было купить евро за 100 руб. и выше. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев отметил, что власти РФ вряд ли позволят курсу доллара сильно превысить отметку в 80 руб. за единицу. В то же время из-за высокого дефицита бюджета сильный доллар выгоден правительству России: он позволяет повысить рублевые доходы страны за счет продажи нефти за доллары. На данный момент доллар на бирже торгуется за 81,8 руб., а евро — за 89 руб.