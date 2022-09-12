В Египте россиянам позволят расплачиваться рублями Рубль в сентябре включат в список используемых в Египте валют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль с конца сентября планируется включить в список валют, используемых в Египте, заявили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour. Предполагается, что это положительно повлияет на турпоток в связи с началом высокого сезона в Египте.

Согласно информации от Центрального Банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране, — сообщили в туроператоре.

В Tez Tour отметили, что Египет является наиболее востребованным направлением у россиян на осенне-зимний период. Его доля в общем бронировании составляет порядка 46%. В компании уточнили, что для оплаты услуг российскими рублями предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков, но точный механизм работы на данный момент неизвестен.

Ранее сообщалось, что средний чек на авиабилеты на популярные у россиян осенние направления снизился на 20% в сравнении с летними ценами. Больше всего снизилась стоимость перелётов в Индонезию и Египет, которые стали дешевле на 28% и стоят в среднем 35,5 тысячи рублей. Такой же уровень снижения цен и на билеты в Испанию. Средний чек сейчас составляет 63,8 тысячи рублей.

Аналитики также отметили, что на 27% снизилась стоимость билетов в Азербайджан, почти на 25% — в Армению, более чем на 20% — в Италию, ОАЭ, Таиланд и Израиль.