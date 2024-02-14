Центробанк предложил ввести период охлаждения для крупных кредитов Набиуллина: необходим период охлаждения для выдачи кредитов от 1 млн рублей

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Банк России предложил установить так называемый период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от одного миллиона рублей, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС. Соответствующая мера была предложена в рамках борьбы с мошенничеством.

Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты, — заявила Набиуллина.

Она отметила, что сейчас банки в случае с переводами могут не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, однако в случае с крупными кредитами такой возможности у финансовых организаций нет. Набиуллина посчитала необходимым внедрить соответствующую практику начиная с суммы в 1 млн рублей. При этом срок охлаждения остается обсуждаемым моментом. Кроме того, в рамках борьбы с мошенничеством Центробанк предложил установить лимит на внесение наличных средств в банкоматах.

Ранее Банк России представил обзор, согласно которому мошенники в 2023 году похитили в РФ у клиентов банков 15,8 млрд рублей. Этот показатель оказался на 11,5% больше, чем годом ранее. В качестве одной из возможных причин названы более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников.