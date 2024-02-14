В Центробанке раскрыли уровень краж заемных денег у россиян Набиуллина: каждый четвертый украденный мошенниками рубль был заемным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый четвертый рубль из банков, похищенный кибермошенниками, является заемным, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе форума «Кибербезопасность в финансах». Она добавила, что борьба с данным видом мошенничества станет одним из главных приоритетов на текущий год, передает ТАСС.

Мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фрод. Люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам, — заявила Набиуллина.

Она добавила, что у некоторых банков на долю займов приходится половина украденных мошенниками средств. При этом, отмечает Набиуллина, подобные кражи могут поломать жизнь человеку.

По словам главы Банка России, несмотря на все предупреждения о способах мошенничества люди продолжают брать миллионные кредиты и отдавать их аферистам. Главная опасность в этой ситуации заключается в том, что граждане передают средства, которые им не принадлежат, подчеркнул Набиуллина.

Так, Центробанк предложил ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений. По словам главы ЦБ, проблема мошенничества во многом решается благодаря безналичным переводам, но в России также регистрируются случаи внесения наличных средств на счет преступника.