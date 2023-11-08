В ЦБ РФ предрекли кардинальные изменения системы международных расчетов ЦБ РФ: в ближайшие пять лет система международных расчетов кардинально изменится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие 3-5 лет система международных расчетов кардинально изменится, заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, случится это, в том числе, за счет развития цифровых валют.

На горизонте трех-пяти лет система международных расчетов будет другая <...> Предполагаем, в том числе, что мы сможем благодаря цифровому рублю построить новую трансграничную систему, — сказала она.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы, необходимой для его оборота, в конце июля. Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будyт выпускать наряду с уже существующими формами денeг.

При этом проведенный в августе опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 51% россиян так и не понял, зачем нужен цифровой рубль. При этом более 90% опрошенных оценивают нововведение положительно, и лишь 8% считают это обманом, контролем, одурманиванием населения и цифровым рабством.

В начале ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты. По ее словам, использование последней влечет за собой определенные риски. За нее никто не несет ответственности, поэтому о похожести этих платежных единиц говорить нельзя.