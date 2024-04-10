В ЦБ рассказали о новых мерах борьбы с телефонными мошенниками Набиуллина: период охлаждения по кредитам поможет бороться с мошенниками

Введение периода охлаждения по кредитам может быть эффективным в качестве меры противодействия мошенникам, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, также нужно повышать ответственность для банков в области борьбы с мошенническими действиями.

Мы сейчас вводим период по охлаждению. Мы считаем что нужно вводить такой же период по кредитам. Потому что люди под влиянием мошенников берут кредит в банке, переводят на мошенников и остаются должны банку, — заявила Набиуллина, выступая в Госдуме.

Таким образом глава регулятора отреагировала на предложение депутата Госдумы Владимира Кошелева о повышении ответственности для финансовых организаций, которые уделяют недостаточное внимание требованиям безопасности переводов. Набиуллина подчеркнула, что «безусловно согласна» с предложенными нововведениями.

У нас есть банки которые следят внимательно за этими процедурами, чтобы деньги не уходили, а есть банки, которые этого не делают. Должна быть минимальная ответственность, — сказала она.

Глава ЦБ пояснила, что часто мошенникам удается обмануть пожилых людей. Она сочла целесообразным законодательно закрепить процедуру, при которой человек сможет назначить доверенное лицо — оно будет вправе заблокировать подозрительный перевод.

Период охлаждения подразумевает наличие временного промежутка, в течение которого человек может отказаться от покупки и получить средства назад. В некоторых случаях допускается отказ от приобретения услуги.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что угрозы при общении по телефону, почте или в социальных сетях указывают на то, что собеседником является мошенник. Он подчеркнул, что также злоумышленники пытаются заставить человека нервничать.