В ЦБ России рассказали, когда ослабят ограничения на покупку валюты Первый зампред ЦБ Юдаева: Банк России не снимет ограничения на покупку валюты до сентября

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России не планирует смягчать действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции «Обзор финансовой стабильности за IV квартал 2021 — I квартал 2022 года». Сейчас россияне могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля. Это ограничение будет действовать до 9 сентября.

Дополнительные валютные ограничения для граждан по наличной валюте... Думаю, пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу, — рассказала Юдаева.

Она отметила, что в условиях санкций и заморозки активов ЦБ лишился возможности использовать рыночные решения, поэтому были введены ограничения, в частности меры валютного контроля, часть из которых после стабилизации ситуации была смягчена. Напомним, по словам главы Минфина Антона Силуанова, у России в замороженном состоянии находится почти половина от общего объёма госрезервов — $300 млрд.

16 мая ЦБ повысил лимит переводов за рубеж со счетов физлиц в российских банках с $10 тысяч до $50 тысяч в месяц. 20 мая регулятор ослабил ограничения на куплю-продажу иностранной валюты, позволив розничным банкам продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.