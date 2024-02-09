В ЦБ раскрыли уловки мошенников, заманивающих людей на курсы Эксперт ЦБ Стрелкова: людей заманивают на лже-курсы с помощью таких же жертв

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Мошенники создают в образовательной интернет-среде различные онлайн-курсы, в основе которых лежит принцип финансовой пирамиды, рассказала в беседе с «Радио 1» эксперт управления Банка России по противодействию нелегальной деятельности Рима Стрелкова. По ее словам, главной целью аферистов является заманить человека, после чего с его же помощью привлечь еще больше жертв.

Человек решил рискнуть, он оплачивает обучение, получает доступ и понимает, что там самая поверхностная информация из интернета. Обучающей информации там действительно нет, — отметила специалист.

Она объяснила, что жертва мошенников, поняв обман, пытается вернуть деньги, и тогда ей предлагают пригласить на прохождение курса друзей и таким образом заработать. В результате «жертва привлекает жертву».

Эксперт ЦБ подчеркнула, что подозрения должно вызвать отсутствие или недостаток информации об обучении на курсе, если нельзя заранее ознакомиться с программой, списком спикеров или пробными видео. Также должно насторожить обилие необоснованных обещаний о простом заработке из дома или быстром обучении. При этом стоимость курса, как правило, достаточно высока. Потраченные деньги можно вернуть, но это будет непросто, добавила Стрелкова.

Обязательно нужно писать заявление в полицию. <...> Не стоит оставлять мошенников и давать им уйти. При этом процесс сбора доказательств, возбуждение уголовного дела, выход в суд и конфискация достаточно длительный, — признала специалист.

Ранее Рима Стрелкова рассказала, что жертвами мошенников все чаще становятся дети и подростки, у которых аферисты крадут деньги через онлайн-квесты и игры. По словам эксперта, в основе схемы обмана также лежит классическая финансовая пирамида.