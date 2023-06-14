В ЦБ ответили на критику инициативы о вкладах для малоимущих Член совета директоров ЦБ Мамута назвал вклады для малоимущих нужной инициативой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специальные социальные вклады для малоимущих в будущем помогут им скопить деньги на обучение детей или улучшение жилищных условий, заявил NEWS.ru член совета директоров Центробанка Михаил Мамута. Поводом для его заявлений стала критика экспертов, заявивших, что малоимущим просто нечего откладывать.

Эта мера будет востребована большим количеством людей. Возможность накапливать деньги с гарантированным доходом выше ключевой ставки может быть весьма привлекательной. И это показывает достаточно большое количество исследований, в том числе международных, — сказал Мамута.

В конце марта в Центробанке сообщили, что концепция законопроекта о вкладах для малоимущих поддержана в Минфине, Минцифре, Минтруде и представителями Госдумы. В конце мая группа сенаторов и депутатов во главе с главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Документ предусматривает, что получатели соцвыплат смогут через «Госуслуги» подавать заявку на открытие социальных вкладов в банках. При этом информация о таких гражданах должна быть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Преимущество такого вклада в том, что доходность вклада должна равняться ключевой ставке ЦБ плюс один процентный пункт, тогда как ставки по обычным вкладам в рублях и иностранной валюте часто ниже ключевой ставки. Но если раньше планировалось, что максимальная сумма вклада составит 100 тысяч рублей, то во внесенном законопроекте она была уменьшена вдвое — до 50 тысяч рублей.

Также банки не будут иметь право взимать комиссию за операции по социальному счету, привязанному к этому вкладу, если сумма операций составит до 15 тысяч рублей в месяц. В то же время хранить деньги именно на социальном счете будет менее выгодно: его доходность будет равна ключевой ставке минус один процентный пункт для сумм до 50 тысяч рублей. Зато на нем можно будет хранить более 50 тысяч рублей, и в таком случае ставка будет обозначена в договоре.