В ЦБ оценили варианты развития экономики в зависимости от импортозамещения В ЦБ спрогнозировали понижение ВВП из-за необходимости импортозамещения

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В Центробанке смоделировали сценарии развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения, сообщает РБК. Согласно материалу, эксперты пришли к выводу, что даже при положительном сценарии в стране снижается ВВП.

В публикации РБК уточняется, что анализ отражаетличное мнение экономистов департамента исследований и прогнозирования Банка России Марии Лымарь, Александра Реентовича и Андрея Синякова.

Согласно оптимистичному сценарию, считают авторы, трудности с созданием полных аналогов импортной продукции и потерь производительности отсутствуют. ВВП сначала снижается, но затем медленно восстанавливается в течение 15 лет.

Нейтральный сценарий, согласно публикации, подразумевает неполное импортозамещение, так как потребительские товары заместить проще, чем инвестиционные. В этом случае ВВП первоначально сокращается, а позже частично восстановится.

Пессимистичный сценарий — с низким уровнем замещения. Авторы материала считают, что ВВП не будет восстанавливаться и в итоге снизится на треть от базового сценария.

В подсчетах использовались параметры экономики России в 2019 году, когда экономика была полностью открытой.

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