В ЦБ объяснили, почему поделили резервы на «две кучки» перед заморозкой В ЦБ объяснили причину хранения резервов в долларах и евро перед заморозкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный Банк сознательно поделил свои резервы на «две кучки», одной из которых стали резервы в долларах и евро, заявил первый заместитель председателя Центрального Банка России Дмитрий Тулин в интервью РБК. По словам зампреда ЦБ, эти валюты использовались в денежном обороте, поэтому избежать хранения резервов в них было нельзя.

То, что к началу 2022 года международные резервы были поделены, что называется, на «две кучки» — одна для мирного времени, а другая для ситуаций чрезвычайных, — это следствие работы, которая планомерно проводилась с 2015 года. Не было никакой возможности не держать часть резервов в долларах и евро, потому что именно эти валюты активнее всего использовались в международном и внутреннем платежном обороте страны. Они оставались главными валютами расчетов по внешней торговле, — заявил Тулин.

После начала спецоперации России на Украине страны Запада заблокировали примерно половину (на тот момент из $640 млрд) золотовалютных резервов ЦБ. В результате, от активов в долларах и евро оказались полностью отрезаны банки, попавшие под санкции.

Ранее первый заместитель распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что Центробанки всех стран мира должны приготовится к жёсткой борьбе с высокой инфляцией в течение последующих пяти лет. Об этом она сообщила в своем выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.