В ЦБ назвали главный фактор, влияющий на курс рубля Представитель ЦБ Тремасов назвал торговый баланс главным фактором, влияющим на курс рубля

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Рубль остаётся свободно плавающей валютой даже после введения ограничений на движение капитала в России, однако изменились влияющие на его курс факторы, заявил на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов. По его словам, которые приводит РИА Новости, основным фактором, влияющим на курс рубля, сейчас является торговый баланс.

С момента перехода к режиму таргетирования инфляции в конце 2014 года мы не таргетировали курс. Все это время он был свободно плавающим. <...> Таким же он остается и сейчас, — сказал Тремасов.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что курс рубля в настоящее время является абсолютно рыночным без какого-либо внешнего воздействия властей. По его словам, укреплению рубля способствовало прекращение вывода капиталов в недружественные страны и платежей инвесторам из этих государств, а также прекращение покупки валюты на рынке со стороны ЦБ и Минфина. Он уточнил, что рубль продолжает укрепляться на фоне существенного снижения спроса на иностранную валюту, тогда как приток её в страну остаётся значительным.