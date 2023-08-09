В Банке России допустили рост ключевой ставки в сентябре Зампред Банка России Заботкин: ЦБ допускает увеличение ключевой ставки в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре, заявил «Известиям» зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, чтобы этого избежать, требуются признаки сокращения инфляции, которых пока нет.

Центробанк в июле поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. При этом не исключалось ее повышение в дальнейшем.

Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются, — подчеркнул Заботкин.

По его мнению, прогноз допускает сохранение ключевой ставки на уровне 8,5%, но если совет директоров ЦБ согласится с ее повышением, не исключено, что ставку поднимут уже на следующем заседании.

Также Заботкин указал на цель денежно-кредитной политики, которая заключается в стабилизации роста цен в долгосрочной перспективе на уровне в 4%. Исходя из этого и решается вопрос о росте ставки. Предпосылки же говорят, что одного ее июльского повышения будет недостаточно, считает Заботкин.

Ранее сообщалось,что объем наличных рублей на руках россиян в первом полугодии 2023 года впервые превысил 16 трлн рублей. Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, годовой темп роста запаса наличных у граждан стал самым высоким с апреля 2021 года. По его мнению, причинами роста запаса наличных является рост расходов бюджета и финансирование дефицита бюджета за счет «печатного станка».