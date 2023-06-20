В Ассоциации банков России назвали минусы цифрового рубля Вице-президент Ассоциации банков России Войлуков: цифровой рубль нельзя инвестировать

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Цифровые рубли нельзя будет использовать для эффективного накопления средств, ведь их нельзя будет размещать на вкладах или инвестировать, в отличие от обычных рублей. Об этом в интервью NEWS.ru заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Все понимают, и это не раз озвучено Банком России, что на цифровые рубли не будут начисляться проценты. То есть, получать пассивный доход от таких сбережений вы не сможете. Но тогда зачем хранить деньги в цифровых рублях, когда можно положить их в банк и получать проценты? К тому же в цифровых рублях нельзя будет взять кредит, — сказал Войлуков.

Кроме того, NEWS.ru попросил представителя ассоциации прокомментировать идею ЦБ дать возможность рассчитываться цифровыми рублями без доступа к интернету. Но тогда, замечает Войлуков, нужно будет ставить на смартфоны специальное программное обеспечение. А у жителей дальних деревень или аулов, где эта услуга могла бы быть востребована, вряд ли есть такие смартфоны. Еще часть россиян сегодня пользуются айфонами, а их операционная система вряд ли позволит установить приложение от ЦБ, заметил эксперт.

Цифровой рубль — это третья форма рубля, в которой нацвалюта сможет находиться наравне с уже существующими формами: наличной и безналичной. Такое средство платежа хочет ввести Центробанк. Цифровой рубль позволит расплачиваться им без комиссии, как наличными, но при этом переводить их со счета на счет, как безналичными деньгами. При этом государство сможет лучше отслеживать финансовые потоки.

Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках граждан и компаний, которые должны открываться на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. Ранее сообщалось, что каждый пользователь сможет иметь не более одного цифрового кошелька. В ближайшие месяцы Центробанк планирует запустить пилотный проект по внедрению цифрового рубля с 13 российскими банками.