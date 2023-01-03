В 2022 году российский рынок акций установил рекорд по «индексу страха»

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К 30 декабря МосБиржа оценила волатильность российского рынка в 39 пунктов, годом ранее этот показатель составлял 30–32 пункта, передает РБК. При этом в 2022 году Россия установила антирекорд по данному критерию, также известному как «индекс страха», — в конце марта он достигал 169,96 пункта. Для сравнения, в начале пандемийного кризиса в марте 2020 года «индекс страха» на российском рынке достигал примерно 129 пунктов.

Остальные индикаторы российского фондового рынка показали худшие значения с 2008 года. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин отметил, что наибольшие потери на рынке акций потерпели компании, приостановившие выплату дивидендов. В первую очередь это коснулось банков, которым ЦБ рекомендовал отказаться от распределения прибыли. К примеру, ВТБ ушел в минус на 66%, а «Сбер» — на 52%.

Портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова назвала наиболее устойчивые компании по итогам 2022 года. Все они получают наибольшую часть выручки на внутреннем рынке: «Магнит» (-20%), МТС (-21%) и «Ростелеком» (-35%).

Ранее Минфин принял новую структуру Фонда национального благосостояния. Валюты «недружественных стран», возможно, полностью заменят на китайские юани и золото. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, находят такое решение надежным для того, чтобы сохранить резервы РФ, но при этом признают и ненадёжность китайской валюты.