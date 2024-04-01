Украинская гривна вошла в десятку самых слабых валют мира

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Украинская гривна заняла седьмое место в рейтинге самых слабых валют мира по отношению к американскому доллару, заявил экономист Андрей Шевчишин на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, первое место в антирейтинге занимает египетский фунт, который потерял почти 35% стоимости в марте 2024 года. В список также вошли нигерийская найра и кенийский шиллинг.

В марте 2024 года гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира, заняв седьмое место. На первом месте — египетский фунт, — написал украинский эксперт.

Экономист подчеркивает, что гривна потеряла по отношению к доллару США около 2,65% стоимости. По данным Национального банка Украины от 19 марта, курс валюты республики составляет 39,13 гривны за доллар. Это исторический минимум.

Аналитики информационного агентства Bloomberg ранее заявили, что правительство Украины может прибегнуть к девальвации национальной валюты и увеличению налоговых сборов. Такие меры необходимы для финансирования армии в условиях сокращения поддержки со стороны западных партнеров. При этом утверждается, что Киев осознает все риски, связанные с девальвацией гривны.